Vratar z izjemnim odzivom rešil življenje bratu nemškega zvezdnika #video

Tekma tretje nemške lige bi se lahko kaj kmalu končala tragično. Na tekmi med Duisburgom in Kaiserlauternom sta v eni izmed akcij nerodno trčila nogometaša Felix Götze in Rolf Feltscher. Medtem ko jo je zadnji po trku odnesel dobro, pa je Götze izgubil zavest in je negiben obležal v kazenskem prostoru nasprotnika. Na pomoč mu je ekspresno priskočil vratar vratar Duisburga Leo Weinkauf, ta je mlajšemu brata Maria Götzeja takoj pomagal in preprečil, da bi se zadušil, saj ga je obrnil na bok in mu sprostil dihalne poti.

Foto: Guliverimage

Po nekaj minutah so Götzeja odnesli na nosilih, po tekmi pa so ga odpeljali v bolnišnico. 23-letni nogometaš naj bi bil ob tem pri zavesti, a bo v bolnišnici opravil še dodatne preiskave. Götze je sicer v sredini avgusta na tekmi proti Viktorii Berlin utrpel delno počeno lobanjo, zaradi tega pa se je na igrišča vrnil šele konec septembra.