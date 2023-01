Po Katarju na robu depresije, a zaradi otrok "ni padel v luknjo"

Foto: Reuters Nemške sanje o naslovu svetovnega prvaka so se končala že po skupinskem delu, saj se elf ni uvrstil v izločilne boje. Že po drugem zaporednem izpadu Nemčije po SP v Rusiji leta 2018 je Joshua Kimmich izrazil bojazen, da ga bo "posrkalo v brezno".

Kimmich je v sredo popoldne z Bayernovega poletnega pripravljalnega kampa v Dohi dejal novinarjem, da, "odkrito povedano, kljub vsemu ni padel v luknjo". Pred tem, da bi ga prevzelo malodušje oziroma da bi celo zapadel v depresijo, so ga rešili njegovi trije otroci. "Z njimi je težko biti žaloben, imaš druge stvari za početi."

Bayernove priprave. Foto: Guliver Image "Moje izjave po tekmi so bile zelo čustvene. Tega ni tako enostavno pustiti za seboj," je povedal 27-letni nogometaš. Na vprašanje, ali lahko predvidi, da bo Nemčija na prihodnjih svetovnih prvenstvih presegla skupinski del, se je Kimmich pošalil: "Lahko bom igral samo do 45. leta."

Kimmich, ki tako kot večina njegovih nemških soigralcev ni igral od prvega decembra, je dejal, da je motiviran, da se vrne na igrišče z Bayernom, in to po počitnicah, ki so bile zelo dolge, morda predolge. "Neverjetno sem motiviran, da sem spet tukaj. Vesel sem, da se spet začenja." Bayern ima na vrhu lestvice bundeslige štiri točke prednosti pred prvim izzivalcem Freiburgom in bo 20. januarja nadaljeval sezono v gosteh pri tretjeuvrščenem Leipzigu.

Težko je bilo tudi Götzeju

Še en udeleženec svetovnega prvenstva, svetovni prvak leta 2014 in vezist Eintrachta iz Frankfurta, Mario Götze, je v sredo prav tako dejal, da so mu priprave na novo sezono pomagale preboleti depresivno stanje po turnirju. "Ni nam treba govoriti o tem, kaj se je zgodilo v Katarju. To je bilo razočaranje za vse," je dejal Götze na zimskem trening kampu Frankfurta v Dubaju.

Trenutno četrtouvrščeni Frankfurt bo sezono nadaljeval 21. januarja doma proti zadnjeuvrščenemu Schalkeju.