Vprašanje je, ali ga bo babica po tem, kar ji je storil, še priznala za vnuka #video

Jabolko na pade daleč od drevesa

To je zguljena fraza, ki smo jo v nogometu že tisočkrat uporabili. V nekaterih primerih drži bolj, v drugih manj. No, za sina zvezdnika Man Cityja in angleške reprezentance Raheema Sterlinga to velja v vseh pogledih. Star je komaj eno leto in brca kot navit, ob tem pa slavi kot oče, ko rešeta mreže nasprotnikov v premier ligi. O čem govorimo, si poglejte v videu. Malček, ki je komaj shodil, obvlada.

Take in the way Sterling’s son strikes the ball im looking at my son with so much anger 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cfx9kMaA2R — Ope Solaja (@Ope_Solaja) December 30, 2018

Navijači Liverpoola navdušili branilca Maribora

Nogometaši, ki nastopajo v Prvi ligi Telekom Slovenije, si med počitnicami krajšajo čas na različne načine. Branilec Maribora Mitja Viler med drugim tudi z ogledom tekem premier lige, navdušen pa je tudi nad pesmijo, ki so jo Liverpoolovi navijači posvetili izjemnemu branilcu Virgilu van Dijku. "Vsa čast za navijaško domišljijo," je zapisal na Twitterju. Je pesem na melodijo skupine Dubliners Dirty Old Town navdušila tudi vas?

Hotel ga je kar ubiti

Trener Fulhama Claudio Ranieri po tekmi proti Huddersfieldu kljub zmagi ni skrival jeze. Londončani bi zaradi neposlušnega Francoza Aboubakarja Kamaraja skoraj ostali praznih rok. Kamara je po tem, ko je sodnik v prid Fulhama pokazal na belo točko, Srbu Aleksandarju Mitroviću iztrgal žogo in sam izvajal strel z bele točke.

Vse bi se hitro pozabilo, a Francoz je veliko priložnost za zadetek zapravil. Na srečo novincev v ligi je v prvi minuti sodnikovega dodatka zadel Mitrović in poskrbel, da so še kako pomembne točke v boju za obstanek ostale doma. Incidenta v 82. minuti ni pozabil trener, ki se po tekmi ni držal nazaj.

"Želel sem ga ubiti," je zabrusil v intervjuju za BBC. "Dejal sem mu, naj prepusti žogo Mitroviću, saj je on tisti, ki izvaja enajstmetrovke. Še zdaj ne morem verjeti, kaj si je privoščil. Ne spoštuje svojega trenerja, kluba, soigralcev in navijačev. Govoril sem z njim, a dvomim, da je razumel, kaj sem mu želel povedati," je še dejal izkušeni trener, ki je pred leti Leicester City popeljal do senzacionalnega naslova angleških prvakov.

Vprašanje je, ali bo Kamara še kdaj zaigral pod vodstvom italijanskega strokovnjaka. Če sklepamo po njegovih besedah, zagotovo ne.

'I wanted to kill him.'



Claudio Ranieri is not a happy man... pic.twitter.com/nbYYLPYXR8 — BBC Sport (@BBCSport) December 29, 2018

Ko bi se najraje ugreznili v zemljo

V zabavni oddaji na Sky Sports, imenovani Soccer AM, sta tokrat gostovali predstavnici nežnejšega spola. A nikakor ne navadni civilistki s tribune, pač pa profesionalni nogometašici ter zvezdnici Lyona in Barcelone Lucy Bronze in Toni Duggan.

Najprej je streljanje na vrata v voleju preizkusila Dugganova, a žogo poslala ne samo mimo vrat, pač pa skoraj čez objekt, v katerem vse skupaj poteka. Še veliko slabše se je odrezala Bronzova, ena najboljših branilk na svetu, ne nazadnje je bila tudi v ožjem izboru za najboljšo nogometašico sveta.

Ta sploh ni streljala, saj se je prej spotaknila, žoga pa ji je padla na glavo. Britanski boksarski šampion Dillian Whyte v težki kategoriji ni bil prizanesljiv do nogometašic in se amaterskima potezama od srca nasmejal, angleški reprezentantki pa sta seveda zardevali od sramu.

Toni Duggan and Lucy Bronze first efforts on soccer AM, “professional footballers” shocking... and they wonder why they don’t get paid equally. pic.twitter.com/58OPOQE1aa — george hawkins (@georgehawkins__) December 29, 2018

Proslavljanje zadetka treniral že na ogrevanju

Zvezdnik Manchester Uniteda Paul Pogba po odhodu Joseja Mourinha blesti. Na zadnjih treh tekmah je za rdeče vrage dosegel štiri zadetke in dodal tri podaje, kar pomeni, da je trenutno daleč najbolj vroč igralec tega angleškega velikana. Francoski reprezentant se spet smeji in pleše po igrišču.

Ne samo z žogo, pač pa tudi brez nje. Na tekmi proti češnjam iz Bournemoutha je dosegel dva zadetka in enega od teh proslavil tako, kot je to treniral že na ogrevanju.

Pogba practiced his goal celebration during warm-up pic.twitter.com/gbtjLF9DZj — Sir_igie 💼🌍 (@Sir_Igie) December 30, 2018

Mnogim gredo te poteze Pogbaja na živce, a dokler bo zadeval kot zdaj, mu bo dovoljeno vse. Navijači Uniteda mu ne bodo niti malo zamerili.

Še preostali plesi zvezde, ki je na Old Trafford prišla za 105 milijonov evrov:

Tako pa je pri Pogbajevih na božični večer:

Zvezdnik Bayerna skoraj bolje kot Luka Dončić

Kolumbijski nogometni zvezdnik James Rodriguez je prejšnji teden preoblečen v Božička razveseljeval bolne otroke, nekaj dni kasneje pa je na oddihu pokazal, da ni le mojster nogometa, pač pa tudi košarke.

Zvezdnik Bayerna, ki ima v tej sezoni veliko težav s poškodbami - odigral je le 11 tekem in dosegel tri zadetke -, je na posnetku, ki ga je objavil na Instagramu, zadel pet zaporednih metov, štiri od tega za tri točke.

Nad njegovim košarkarskim znanjem je bil navdušen tudi soigralec pri Bayernu Mats Hummels: "Tole pa ni kar tako, prijatelj."

Velika smola ali namerni zadetek?

Čeprav smo letos videli veliko avtogolov, bi lahko dejali, da gre nagrada za najlepšega vratarju Ascolija Filippu Perucchiniju.

Ta je v 26. minuti po povratni podaji soigralca začel preigravati, a to storil tako, da na koncu ni bilo smešno. Vratar italijanskega drugoligaša si je zabil enega najbolj bizarnih avtogolov v sezoni. Težko je reči, da je to storil namerno, a zagotovo se ne bi povsem zmotili, če bi to trdili.

Surely too late now for own goal of the year.



Ascoli goalkeeper Filippo Perucchini: pic.twitter.com/3NCpgzz3DD — James Dart (@James_Dart) December 27, 2018

Muslimani napadli Džeka in njegovo partnerico

Enega največjih krščanskih praznikov, božič, proslavljajo tudi pri Džekovih. Edin in njegova izbranka Amra Silajdžić sta s fotografijo ob okrašeni jelki sprožila plaz kritik muslimanskega sveta. Muslimani namreč ne slavijo božiča, a Amra jim je odgovorila na najlepši mogoč način: "Mi ne slavimo božiča, a všeč nam je tradicija, ko postavljamo jelko in pod njo polagamo darila."

"Vsak dan širimo ljubezen tudi med druge, tako učimo tudi svoje otroke," se je na ogorčene komentarje odzvala partnerica napadalca Rome.

Lepšega si za prvega ne bi mogel želeti

Na tekmi med Romo in Sassuolom, bilo je 3:1 v prid Rimljanov, smo videli fantastičen zadetek. Če bi kaj takega uspelo Lionelu Messiju, bi bila to mojstrovina brez primere, da kaj takega uspe najstniku, pa je še toliko bolj neverjetno.

Mladi italijanski nogometaš Nicolo Zaniolo je v 59. minuti prodrl po levi, nato pa s fantastičnim preigravanjem na zadnjo plat položil tako vratarja kot branilca Saussola in v slogu Erica Cantonaja dosegel fantastičen zadetek. Lepšega si za svojega prvega v serii A ne bi mogel želeti.

Zadetek Cantonaja proti Newcastlu:

To pa je bil božič in pol

Član angleškega tretjeligaša Fleetwood Town Kyle Dempsey je s svojimi sledilci na Twitterju delil nevsakdanji pripetljaj. Njegova 66-letna babica je s polno žlico zajela praznično vzdušje in prišla domov "vidno vesela".

Opotekajočo se babico je hudomušno snemal njen vnuk in ujel trenutek, ko se je prekucnila med darila, ki so že čakala pod novoletno jelko. Kar malce hudobni Dempsey je nesrečo pospremil z glasnim smehom, njegovemu bratu pa je bilo hudo za darila. Najverjetneje je sploščila ravno njegovo.