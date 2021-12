Vodilni Dobovec z zmago končal uspešno leto

S tekmami 13. kroga 1. SFL se je končal prvoligaški futsal v letu 2021. Zmag v tokratnem krogu so se veselili v taborih vodilnega Dobovca, Silika in Oplast Kobarida, derbi začelja med Dobrepoljem in Mlinšami pa se je končal z delitvijo točk.

Tekmovanje se bo s 14. krogom nadaljevalo 14. januarja, tri dni prej bo na sporedu preložena tekma 12. kroga med Litijo in Dobovcem.

Z deveto zmago na deseti tekmi je sklenil uspešno leto 2021, v katerem je igral v četrtfinalu lige prvakov. Tokrat je doma s 6:2 premagal FC Bronx, ki je nudil dober odpor. Domačini so z goli Nika Cesarca (že njegov deseti v tej sezoni), Tea Turka in Denisa Kneževiča dobil prvi polčas s 3:0. Dobovec je tudi v drugem polčasu dosegel tri gole, dva tudi gostje. Najprej je Dejan Bojkić znižal na 3:1, potem pa so gostitelji ekspresno odgovorili s tremi goli, uspešni so bili Luka Perić, Kristjan Čujec in Klemen Duščak. Gostje so poraz omilili v 39. minuti, ko je svoj prvi prvoligaški gol dosegel Nikola Ećimović. Bronxi leto 2022 čakajo s šestimi točkami.

Prav toliko, šest točk, je zbralo tudi Dobrepolje, ki je nocoj remiziralo doma z Mlinšami. To je bila četrta medsebojna prvoligaška tekma, tri poprejšnje so dobile Mlinše, zdaj so gledalci prvič videli remi. Denis Gale je v 21. minuti popeljal Dobrepolje v vodstvo, na 1:1 je poravnal v 27. Kristjan Šmid. To je bila sicer deveta točka ekipe iz Zasavja.

V boju ekip s sredine lestvice se je boljše izšlo Oplastu, ki je po zmagi na Vrhniki (4:0) nocoj porazil še KMN Meteorplast Šic bar, v Posočju je bil končen izid 4:2. Domačini so bili brez kaznovanega trenerja Mateja Kavčiča ter dvojca Rok Bešter/Vanč Florjančič. Gostje so dvakrat vodili: v 3. minuti je za 0:1 zabil Mitja Gašparič, v 15. je na 1:2 zadel Adrijan Trstenjak. Vmes sta za izenačenji poskrbela Dani Vulikić in Nejc Kovačič, 2:2 pa je bil tudi rezultat polčasa. Oplast je v 21. minuti prvič povedel, prvič v tej sezoni je zadel Bine Kavčič, tekla je 21. minuta. V 29. minuti je domačo zmago potrdil Jan Žnidarčič, ki je odigral 32. tekmo v 1. SFL, prispeval pa je svoj prvi prvoligaški gol.

Po dveh domačih remijih, visokem porazu proti Oplastu doma, ter zmagi proti Dobrepolju je Siliko pokazal svoj pravi obraz na Ptuju, kjer je slavil s 4:2 in s 24 točkami povzpel na drugo mesto, ima 24 točk in dve tekmi več kot tretja Litija s 23 točkami. Do 30. minute se mreži na Ptuju nista tresli, potem pa je za 0:1 zadel Marko Mohorič, Uroš Đurić je v 32., 34. in 36. minuti povišal na 0:2 in 0:3 oziroma 0:4. Z goloma Tilna Gajserja in Roka Rednaka so domačini omilili poraz.

1. SFL, 13. krog:



FK Dobovec - FC Bronx Škofije 6:2 (3:0)

1:0 Cesarec (6.),2:0 Turk (13.), 3:0 Kneževič (17.), 3:1 Bojkić (24.), 4:1 Perić (26.), 5:1 Čujec (33.), 6:1 Duščak (36.), 6:2 Ečimović (39.)



FC Hiša daril Ptuj - Siliko Vrhnika 2:4 (0:0)

0:1 Mohorič (30.), 0:2 Đurić (32.), 0:3 Đurič (34.), 0:4 Đurić (36.), 1:4 Gajser (36.), 2:4 Rednak (38.)



KMN Oplast Kobarid - KMN Meteorplast Šic bar 4:2 (2:2)

0:1 Gašparič (3.), 1:1 Vulikić (4.), 1:2 Trstenjak (15.), 2:2 Kovačič (19.), 3:2 Kavčič (21.), 4:2 Žnidarčič (29.)



FK Dobrepolje - ŠD Mlinše 1:1 (0:0)

1:0 Gale (21.), 1:1 Šmid (27.)