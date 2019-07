Veliko veselje ali nova brazilska nacionalna tragedija?

Brazilija - Peru

Finale južnoameriškega pokala 2019, nedelja ob 22.00. Štadion Maracana v Riu de Janeiru, kapaciteta 78.838.



Verjetni začetni postavi:

Brazilija (4-2-3-1): Alisson; Luis, Silva, Marquinos, Alves; Casemiro, Arthur; Everton, Coutinho, Jesus; Firmino. Selektor: Tite.



Peru (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero. Selektor: Ricardo Gareca.

Brazilci lovijo deveti naslov južnoameriškega prvaka in prvega po letu 2007, pa tudi prvo reprezentančno lovoriko po 12 letih nasploh. Petkratni svetovni prvaki, ki veljajo za najuspešnejše v zgodovini nogometa, so na zadnjih velikih tekmovanjih vselej doživljali razočaranja, a tokratno bi bilo verjetno še toliko bolj boleče, saj so res izraziti favoriti.

Ne samo zaradi tega, ker so Peru v predtekmovanju razbili s 5:0 in poskrbeli za najprepričljivejšo predstavo na tem turnirju, ampak tudi zaradi tega, ker so vsakič, ko so gostili južnoameriški pokal, to pa se je do zdaj zgodilo štirikrat (letos je petič), zmagali. Tako je bilo v letih 1919, 1922, 1949 in 1989. Bo tako tudi v letu 2015? Moralo bi biti.

Brazilija je namreč sijajna. Resda je iz četrtfinala napredovala šele po enajstmetrovkah, v polfinalu pa bila proti Argentini Lionela Messija precej neprepričljiva, a na koncu je bila uspešna in nadaljevala neverjeten niz. Na letošnjem južnoameriškem pokalu na petih tekmah še sploh ni prejela zadetka in je na dobri poti, da ponovi podvig Kolumbije iz leta 2001. Takrat so Kolumbijci do edinega naslova južnoameriškega prvaka, s katerim se ponašajo, prišli brez prejetega zadetka.

Spoštovanja vreden je tudi njihov niz brez poraza, ki zdaj traja že 15 tekem. Vse od poraza v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji z 1:2 proti Belgiji. V tem času so Brazilci nanizali 12 zmag in tri remije, če mednje štejemo tudi četrtfinalno zmago po enajstmetrovkah nad Paragvajem.

Philippe Coutinho, tržno najbolj vreden brazilski nogometaš, stane dvakrat več kot celotna perujska reprezentanca. Foto: Reuters

Najdražji Brazilec vreden dvakrat več kot celoten Peru

Prav tako status velikega favorita Brazilcem pripisuje pogled na njihov igralski kader. Tržno najdražji Brazilec je tako po ocenah strokovnjakov vreden več kot celotna perujska reprezentanca skupaj! Medtem ko za Brazilce igrajo zvezdniki evropskega prvaka Liverpoola, Barcelone, Real Madrida, Manchester Cityja, Juventusa, PSG in še nekaterih evropskih velikanov, je glavni obraz Perujcev 35-letni Paolo Guerrero, ki je pred leti v Evropi pustil soliden vtis, a nič več kot to.

Tudi Perujci imajo svoje sanje. Foto: Reuters Peru, ki se je v finale južnoameriškega pokala uvrstil prvič po letu 1975, ko je prišel tudi do svoje druge in zadnje lovorike (prvo je osvojil leta 1939), se tako zanaša na nogometaše, ki igrajo v domači ligi, severnoameriški MLS, Braziliji in celo Savdski Arabiji. Pa še to povečini ne igrajo za tamkajšnje najboljše klube. V Evropi igrajo samo trije. Eden za moskovsko Lokomotivo, preostali za skromnega nizozemskega prvoligaša Willem II, Basel in Rayo Vallecano. Nekoliko slabše kot zdajšnji brazilski reprezentanti, ki so v zadnjih letih skrbeli za 140-, 60-, 40-milijonske prestope …

Vrednosti obeh reprezentanc:

Brazilija: 970.500.000

Najdražji reprezentanti: 90.000.000 - Philippe Coutinho (Barcelona, Španija), 80.000.000 – Alisson (Liverpool, Anglija) in Roberto Firmino (Liverpool, Anglija), 70.000.000 – Ederson (Manchester City, Anglija), Arthur (Barcelona, Španija) in Gabriel Jesus (Manchester City, Anglija), 65.000,000 – Marquinhos (PSG, Francija), 60.000.000 – Casemiro (Real Madrid, Španija) in Allan (Napoli, Italija), 50.000.000 – Richarlison (Everton, Anglija), Eder Militao (Real Madrid, Španija) …



Peru: 46.050.000

Najdražji reprezentanti: 7.000.000 – Andre Carrillo (Benfica, Portugalska), 5.750.000 – Raul Ruidiaz (Sounders FC, ZDA), 5.000.000 – Christian Cueva (Santos, Brazilija), 3.000.000 – Paolo Guerrero (Internacional, Brazilija), Yoshimar Yotun (Cruz Azul, Mehika), Luis Advincula (Tigres, Mehika) in Renato Tapia (Willem II, Nizozemska), 2.000.000 - Jefferson Farfan (Lokomotiva Moskva, Rusija), Pedro Gallese (Tiburones Rojos, Mehika), 1.750.000 Miguel Trauco (Flamengo, Brazilija) …



*-vrednosti so izražene v evrih po oceni spletne strani Transfermarkt.com

Brazilija je v zadnjem času sijajna in predvsem neprebojna

Brazilci na letošnjem južnoameriškem pokalu sploh še niso prejeli zadetka. Foto: Reuters Brazilija gola ni prejela že neverjetnih 683 minut, če upoštevamo še prijateljske tekme proti Hondurasu, Katarju in Češki v času priprav na južnoameriški pokal. Odkar je junija 2016 na njeno klop sedel zdajšnji selektor Tite, je nanizala osupljivih 33 zmag, šest remijev in le dva poraza. Ob tistem proti Belgiji, ki je pred enim letom končal sanje o šestem naslovu svetovnega prvaka, še poraz z 0:1 na prijateljski tekmi proti Argentini.

V tem času je na 41 tekmah prejela le 13 golov, zabila pa jih je kar 94. Pet od teh na tekmi tretjega kroga skupinskega dela letošnjega južnoameriškega prvenstva, ko je s 5:0 razbila Peru, ki se je v nadaljnje tekmovanje prebil s tretjega mesta. Potem je najprej po enajstmetrovkah izločil Peru, nato pa v polfinalu še branilce naslova, ki so bili najboljši na zadnjih dveh južnoameriških pokalih, Čilence.

Tudi zgodovina pravi, da bi bilo vse kaj drugega kot zmaga Brazilcev veliko presenečenje. Do zdaj sta se Brazilija in Peru pomerila na 46 tekmah. Perujci so zmagali le štirikrat, Brazilci osemkrat več. Na 32 tekmah, torej. Okroglih deset se jih je končalo z neodločenim izidom. Brazilija je zmagala tudi na zadnjih dveh tekmah, ki ju je proti Perujcem odigrala, a zato leta 2016 doživela poraz, ki je še kako bolel. Na južnoameriškem pokalu tistega leta, ki so ga gostile ZDA, so Perujci v zadnji tekmi skupinskega dela tekmovanja zmagali z 1:0 in poskrbeli, da so Brazilci doživeli velik šok. Izpadli so že v predtekmovanju.

Ob vseh zvezdnikih pri Braziliji na letošnjem južnoameriškem pokalu navdušuje tudi veteran Dani Alves, ki se je v polfinalu proti Argentini izkazal tudi s tole potezo, ki je hitro zaokrožila po svetu. Foto: Reuters

Se lahko zgodi katastrofa? Maracana je nazadnje prinesla srečo.

Prav to, velik šok oziroma še veliko več, verjetno kar velika nacionalna tragedija, pa bi bilo tudi to, če bi Brazilcem spodrsnilo tokrat. Rodil bi se verjetno nov Maracanazo, ki je vse do leta 2014 in poraza z 1:7 proti Nemčiji na Mineirau v Belo Horizonteju, veljal za najhujši poraz v zgodovini brazilskega nogometa. Toda Maracanazo, poraz proti Urugvaju iz leta 1950, je daljna preteklost, bližnja pa pravi, da so stvari danes postavljene nekoliko drugače.

Na Maracano se Brazilija, če ne upoštevamo finala olimpijskih iger 2016, na katerih pa ne nastopajo najboljše selekcije, vrača prvič po letu 2013, ko je tu s 3:0 v finalu pokala konfederacij premagala Španijo. Prav tako pa se Brazilci z veseljem spomnijo tudi na to, da so prav na tem štadionu zmagali na zadnjem južnoameriškem pokalu, ki so ga gostili. Leta 1989 so z golom Romaria z 1:0 premagali Urugvaj. Takrat se je na kultnem štadionu v Riu de Janeiru zbralo kar 132 tisoč navijačev. Letos se jih bo skoraj pol manj, čeprav so vstopnice za finalno tekmo takoj pošle. Pričakujemo, da bo štadion z zmogljivostjo 78 tisoč gledalcev, nabito poln.

Pot do finala južnoameriškega pokala:

Brazilija:

Skupinski del:

Brazilija : Bolivija 3:0 (0:0)

Coutinho 50./11m, 53., Everton 85.



Brazilija : Venezuela 0:0



Brazilija : Peru 5:0 (3:0)

Casemiro 12., Firmino 19., Everton 32., Dani Alves 53., Willian 90.



Četrtfinale:

Brazilija : Paragvaj 4:3* (0:0, 0:0)

R.K.: Balbuena 58./Paragvaj



Polfinale:

Brazilija : Argentina 2:0 (1:0)

Jesus 19., Firmino 71.

Peru:

Skupinski del:

Peru : Venezuela 0:0



Peru : Bolivija 3:1 (1:1)

Guerrero 45., Farfan 55., Flores 90.; Martins 28./11m



Peru : Brazilija 0:5 (0:3)

Casemiro 12., Firmino 19., Everton 32., Dani Alves 53., Willian 90.



Četrtfinale:

Peru : Urugvaj 5:4* (0:0, 0:0)



Polfinale:

Peru : Čile 3:0 (2:0)

Flores 21., Yotun 38., Guerrero 90.



*-po enajstmetrovkah