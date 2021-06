Veliko povpraševanje za finale EP do 21 let

Nedeljski finale UEFA evropskega nogometnega prvenstva do 21 let bo, kot vse kaže, razprodan. Na včerajšnjih polfinalnih tekmah sta si mesto v finalu, ki bo v nedeljo v ljubljanskih Stožicah ob 21. uri, zagotovili mladi reprezentanci Nemčije in Portugalske. Nemci so bili boljši do Nizozemske, Portugalci pa od Španije.