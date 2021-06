NZS in Uefa s kolesi osrečili otroke

Nogometna zveza Slovenije je v sodelovanju z Uefo Zvezi prijateljev mladine Moste Polje in URI Soča podarila 84 koles in eno dodatno kolo za deklico invalidko.

Akciji so se pridružili tudi Tadej Pogačar, zmagovalec zadnje dirke po franciji in ambasadorja Evropskega prvenstva, Jan Oblak ter Josip Iličić in vse prisotne pozdravili z video sporočilom. Ob tej priložnosti pa se je izkazal tudi mladi pacient, ki je recitiral pesem »Naš nogometni kralj«, ki jo je napisal prav za Jana Oblaka.

Na dogodku so bili prisotni predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste – Polje Anita Ogulin, generalni direktor URI Soča Robert Cugelj, predstavnik Uefe, Francesco Campagna in generalni sekretar NZS, Martin Koželj.

Generalni sekretar NZS je ob tej priložnosti dejal: ‘Vesel sem, da lahko preko nogometa pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Skozi akcijo Čistejši zrak, boljša igra, smo tako poleg sajenja dreves danes skupaj z Uefo donirali tudi kolesa otrokom, ki si jih drugače ne morejo privoščiti, še posebej pa smo veseli, da lahko pomagamo tako Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje kot tudi inštitutu Soča.’

"Naši pacienti so se res veselili dogodka, prisotnost Uefe in NZS jim ogromno pomeni in tudi to je moč športa in nogometa." Foto: Nogometna zveza Slovenije

Generalni direktor URI Soča pa je ob tem dejal: ‘Res se zahvaljujem tako NZS kot tudi Uefi za donacijo, s katero bomo deklici Katji omogočili, da se bo tudi ona lahko vozila s kolesom. Naši pacienti so se res veselili dogodka, prisotnost Uefe in NZS jim ogromno pomeni in tudi to je moč športa in nogometa.’

NZS pa je ob tej priložnosti podarila tudi 40 vstopnic za ogled finala evropskega prvenstva, ki bo 6.6. na stadionu v Stožicah zaposlenim na URI Soča.