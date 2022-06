Velika vrnitev Girone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Girone so zadnji člani elitnega razreda španskega prvenstva primera division, potem ko so v finalu dodatnih kvalifikacij na dve tekmi premagali Tenerife s skupnim izidom 3:1.

Potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov, je Girona na gostovanju zmagala s 3:1 in se po letu 2019 vrača med elito.

Gosti so povedli v 42. minuti z golom Christina Stuania z bele točke. Izenačil je Carlos Ruiz v 59. minuti, vendar je že dve minuti za tem goste spet v vodstvo popeljal Jose Leon, ki je zadel lastno mrežo. Za končnih 3:1 je v 80. minuti poskrbel Arnau Martinez.

Girona je segundo končala kot šesta na lestvici in s tem prišla do zadnjega mesta, ki je še vodilo v kvalifikacije. V polfinalu je preskočila Eibar, v finalu pa še Tenerife.

Iz druge lige sta si neposredno uvrstitev v prvo priborila Almeria in Real Valladolid, iz elitnega razreda pa so izpadli Granada, Levante in Alaves.

