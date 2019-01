Velik udarec za Arsenal, Španec že končal sezono

Španskega branilca Hectorja Bellerina pa lahko doleti še ena slaba novica; za zdaj še ni znano, ali ima poškodovan tudi meniskus in druge dele sklepa. Nadaljnji zdravniški pregledi v naslednjih dneh bodo pokazali, koliko časa bo moral mirovati. A dejstvo je, da je treba pri pri raztrganih križnih vezeh običajno počivati vsaj pol leta.

Sezona 2018/19 se je za nekdanjega upa Barcelone že končala. Foto: Reuters

Arsenal je imel to sezono že veliko smole s poškodbami; Danny Welbeck si je novembra na tekmi evropske lige proti Sportingu poškodoval gleženj, Rob Holding pa si je naslednji mesec na tekmi proti Manchester Unitedu raztrgal križne kolenske vezi.

All the best with your recovery, @HectorBellerin ❤️💪 pic.twitter.com/IvcDbFjOtn