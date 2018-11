Velik škandal v Lizboni: predsednik Sportinga aretiran, ker naj bi dal pretepsti igralce

Portugalski nogomet v zadnjih dneh pretresa velik škandal. Donedavnega predsednika Sportinga Lizbone Bruna de Carvalha so v nedeljo aretirali, ker je osumljen, da je maja letos naročil napad, v katerem so jo skupili nekateri nogometaši članske ekipe tega velikana portugalskega nogometa. Nekdanji predsednik Sportinga, ki je že tri dni v zaporu, je bil na močno zastraženem sodišču v Lizboni prvič zaslišan danes.

Sredi maja letos je nogometni svet šokirala novica, ki je prišla iz trening centra Sportinga iz Lizbone.

Dva dni po nepričakovanem porazu v gosteh pri Maritimu z 1:2, po katerem je ob Portu in Benfici tretji izmed članov velike trojke portugalskega nogometa z drugega zdrsnil na tretje mesto in ostal brez lige prvakov, se je zgodil velik incident.

Več kot 20 zamaskiranih napadalcev je v trening centru Sportinga fizično obračunalo z nogometaši, skupil pa jo je tudi takratni trener Jorge Jesus, ki ga slovenska nogometna javnost pozna predvsem po tem, da je pri Benfici pred leti kot prvi priložnost ponudil Janu Oblaku in močno vplival na njegovo pozneje zelo bogato nogometno pot.

Na novinarski konferenci maja letos je ravnanje huliganov ostro obsodil. Foto: Reuters "Bilo je zelo stresno, ko so nas klicali sorodniki, ali je vse v redu z nami. Skrbelo je klubske delavce, klicali so moji starši, žena, hčerke … Na srečo se je zdaj stanje umirilo. Jutri bo nov dan. Kriminal je žal del vsakdanjega življenja. Takšna kriminalna dejanja je treba kaznovati," je dan za velikim incidentom povedal takratni predsednik Sportinga Bruno de Carvalho.

Zdaj, pol leta pozneje, ta 46-letni poslovnež sedi v zaporu v Lizboni in čaka na razplet obtožnice, v kateri mu očitajo 56 kaznivih dejanj, med drugim je, povezano z majskim incidentom, osumljen tudi terorizma in ugrabitve.

Carvalha so v nedeljo zvečer aretirali na njegovem domu, ob njem pa so portugalske oblasti za zapahe spravile tudi Nuna Mendesa, vodjo najbolj radikalne navijaške skupine Sportinga.

Skupaj naj bi se dogovarjala o incidentu, ki se je zgodil maja.

Dokazi, ki jih imajo pristojni organi, naj bi bili za oba precej obremenilni. Med njimi naj bi bil tudi posnetek telefonskega pogovora, v katerem Carvalho Mendesu daje natančna navodila, kako in kdaj naj se napad zgodi.

Bremenijo ga tudi nekdanji sodelavci

Olajševalne za Carvalha, ki mu grozi huda kazen, zagotovo niso niti besede nekaterih prič.

Kot velikega diktatorja, ki je sposoben marsičesa, so ga opisali tudi njegovi nekdanji sodelavci pri Sportingu. Foto: Getty Images

"Glede na to, kakšen je bil in kako se je obnašal, nad tem nisem presenečen. On je bil tisti, ki je imel v klubu roko nad vsem. Vem tudi to, da je navijačem plačeval 15 tisoč evrov na mesec. Navijači zagotovo niso takšni, da bi se za kaj takega odločili sami. Kaj takega jim je lahko naročil samo kdo od vplivnejših ljudi," je povedal Vitor Ferreira, ki je bil v času, ko je bil v klubu še Carvalho, podpredsednik Sportinga.

Carvalho je bil na sodišču v Lizboni prvič zaslišan danes. Sodišče je v času sojenja močno zastraženo, zaradi česar so v okolici nastali tudi večji prometni zastoji. Carvalho trdi, da je nedolžen.

Razjezil ga je tudi Luka Zahović

Veselje Luke Zahovića po golu septembra 2014 Foto: Reuters



Pohvali se lahko tudi z eno evropsko lovoriko. Leta 1964 je, potem ko je v finalu v dveh tekmah (3:3 in 1:0) odpravil MTK iz Budimpešte, zmagal v takratnem pokalu pokalnih prvakov. Leta 2005 je bil v finalu pokala UEFA, a je izgubil proti moskovskemu CSKA.



Sporting je tudi reden udeleženec lige prvakov, v njej je nastopal tudi v sezoni 2014/15, ko je bil v skupini skupaj z Mariborom. V Ljudskem vrtu je bilo 1:1 - za veliko točko takratnega slovenskega prvaka in slabo voljo kontroverznega Carvalha je poskrbel Luka Zahović -, v Lizboni pa 3:1 za Sporting. Sporting je tretji najbolj trofejen portugalski nogometni klub. Pohvali se lahko z 18 naslovi državnega prvaka, a je zadnjega osvojil zdaj že daljnega leta 2002. Zbral je tudi 16 pokalnih lovorik in se enkrat veselil zmage v ligaškem pokalu.Pohvali se lahko tudi z eno evropsko lovoriko. Leta 1964 je, potem ko je v finalu v dveh tekmah (3:3 in 1:0) odpravil MTK iz Budimpešte, zmagal v takratnem pokalu pokalnih prvakov. Leta 2005 je bil v finalu pokala UEFA, a je izgubil proti moskovskemu CSKA.Sporting je tudi reden udeleženec lige prvakov, v njej je nastopal tudi v sezoni 2014/15, ko je bil v skupini skupaj z Mariborom. V Ljudskem vrtu je bilo 1:1 - za veliko točko takratnega slovenskega prvaka in slabo voljo kontroverznega Carvalha je poskrbel-, v Lizboni pa 3:1 za Sporting.

Turbulentna sezona, po kateri je moral oditi

Carvalho, ki je za to mesto prvič neuspešno kandidiral leta 2011, je predsednik Sportinga postal marca 2013. Štiri leta pozneje je na predsedniških volitvah spet prepričljivo zmagal in prejel kar 86 odstotkov glasov.

Po zelo turbulentni prejšnji sezoni so ga junija letos odstavili. Pred tem je bilo pri Sportingu vso sezono zelo pestro. Dogajati se je začelo po izpadu v četrtfinalu lige Europa proti Oblakovemu Atletico Madridu.

Jorge Jesus, ki je bil trener Sportinga tri leta, je skupaj s predsednikom odšel junija letos. Foto: Getty Images

Takrat je predsednik Sportinga javno pljuval po svojih nogometaših, od katerih se jih je 19 odzvalo na obtožbe. V izjavi za javnost so Carvalha ostro kritizirali, ta pa se je odločil, da vseh 19 podpisnikov izjave suspendira. Zaradi tega je bilo vprašljivo, ali bo Sporting sploh dokončal sezono, kar se je potem le zgodilo. Lizbončani so v finalu pokala izgubili proti Desportivu Avesu z 1:2 in ostali brez lovorike v tem tekmovanju. Pred tem je Sporting v prejšnji sezoni sicer zmagal v ligaškem pokalu.

Najprej tri leta en, potem se jih je v manj kot pol leta zvrstilo kar pet

Po koncu sezone je zaradi neizplačil pogodbo s Sportingom prekinilo kar devet nogometašev, po treh letih je odšel tudi trener Jesus, ki se je poslovil na začetku junija. Potem je bil za trenerja imenovan Srb Siniša Mihajlović, ki pa je iz kluba skupaj s predsednikom Carvalhom odletel le devet dni za tem, ko je prišel v Lizbono.

Zadnje leto je bilo za navijače, ki obiskujejo štadion Joseja Alvaladeja v Lizboni, zelo burno. Foto: Reuters

Potem so se v času Frederica Varandasa, ki trenutno opravlja vlogo začasnega predsednika, zvrstili še trije trenerji. Najprej Jose Peseiro, ki je zdržal štiri mesece oziroma 14 tekem, potem še en Portugalec Tiago Fernandes, ki je bil trener le devet dni oziroma tri tekme, v ponedeljek pa je trener postal Nizozemec Marcel Keizer.

Sporting je po desetih odigranih prvenstvenih krogih nove sezone na drugem mestu lestvice z dvema točkama zaostanka za vodilnim Portom. V ligi Europa je v skupini E skupaj z londonskim Arsenalom, ukrajinsko Vorsklo in azerbajdžanskim Qarabagom po štirih odigranih tekmah na drugem mestu in na dobri poti do napredovanja. Iz ligaškega pokala je po porazu proti drugoligašu Estorilu izpadel.

Kontroverzni predsednik je pripeljal tudi Slovenca

Ažbe Jug je že več kot eno leto brez kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida Član Sportinga je bil v času Carvalha tudi slovenski vratar Ažbe Jug. Nekdanji mladinec Maribora, ki se je med člane prebil v prvi in drugi ligi pri ljubljanskem Interblocku, je po štirih letih, ki jih je prebil v francoskem Bordeauxu, k Sportingu prišel leta 2015.



V Lizboni je prebil dve leti, a ni dočakal priložnosti. Bolj ali manj je branil za B-ekipo ali pa pri članih sedel na klopi. Zaigral je le enkrat, in sicer na pokalni tekmi proti Arouci, ko je ohranil nedotaknjeno mrežo in Sportingu pomagal do gostujoče zmage z 1:0.



Odkar je julija lani ta 26-letni vratar prekinil pogodbo s Sportingom, je brez kluba.