Hud incident v Lizboni: huligani pretepli igralce in trenerja Sportinga

Iz Lizbone prihajajo grozovite novice o incidentu, ki se je zgodil v klubskih prostorih tamkajšnjega nogometnega prvoligaša Sportinga. Okoli 50 zamaskiranih huliganov je vdrlo v klub, potem pa so se fizično lotili nogometašev in trenerja. Nekateri mediji pišejo celo o tem, da so neznanci zabodli klubskega fizioterapevta.

Pri Sportingu, ki je pred štirimi leti v ligi prvakov igral proti Mariboru, je po nedeljskem porazu pri Maritimu v zadnjem krogu portugalskega prvenstva z 1:2, po katerem so Lizbončani zdrsnili z drugega mesta in ostali brez lige prvakov, zavrelo.

Navijači so zelo nezadovoljni, očitno pa so nekateri ob neuspehu povsem izgubili razsodnost in prestopili meje dobrega okusa. Portugalski mediji danes pišejo o hudem incidentu, ki se je zgodil v klubskih prostorih kluba, ki se ponaša z 18 naslovi državnega prvaka.

Danes so razjarjeni navijači vdrli v klubske prostore in fizično obračunali z nogometaši, trenerji in klubskim osebjem. Portugalski mediji pišejo celo o tem, da naj bi eden izmed napadalcev z nožem zabodel klubskega fizioterapevta, a pri Sportingu tega za zdaj niso potrdili.

Razdejanje v garderobi Sportinga po napadu zamaskiranih napadalcev:

Skupil jo je tudi Oblakov nogometni oče

Jorgeja Jesusa so udarili v glavo. Foto: Reuters Skupil jo je tudi trener Jorge Jesus, nekdanji trener Benfice, ki je v Lizboni kot prvi ponudil priložnost Janu Oblaku in najboljšemu slovenskemu nogometašu omogočil pot do zvezd. Skupaj sta leta 2014 igrala v finalu lige Europa.

Napadalci so se spravili tudi na nogometaše, napadeni naj bi bili Miguel Acuna, Rui Patricio, William Carvalho in najboljši strelec moštva Bas Dost. Prav fotografije Nizozemca in njegove ranjene glave so se hitro pojavile na spletu in poskrbele za zgražanje svetovne nogometne javnosti.

O incidentu so se zjasnili tudi v vodstvu kluba. "To ni Sporting, to ne sme biti Sporting. Sprejeli bomo vse ukrepe, da poiščemo odgovorne za ta napad, in zahtevali ostre kazni za vse tiste, ki so ravnali na tako sramoten način," so zapisali v izjavi za javnost.

Takole jo je skupil Bas Dost:

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) May 15, 2018

Že v zadnjih tednih je bilo pestro zelo pestro, zdaj pa ...

Ob tem pa je treba dodati, da je pri Sportingu v zadnjih tednih zelo pestro, dogajati pa se je začelo prav po izpadu v četrtfinalu lige Europa proti Oblakovemu Atletico Madridu.

Bruno de Carvalho je v zadnjih mesecih pogosto javno obračunaval s svojimi nogometaši in trenerjem. Foto: Reuters

Takrat je predsednik kluba Bruno de Carvalho javno pljuval po svojih nogometaših, 19 od njih pa se jih je javilo z izjavo za javnost in ga ostro kritiziralo. Po tem se je prvi mož Sportinga odločil, da vseh 19 podpisnikov izjave za javnost suspendira, in nekaj časa je bilo celo vprašljivo, ali bo Sporting lahko dokončal sezono.

Zdaj pa so šle stvari očitno občutno predaleč in prav zanimivo bo videti, kaj sledi. Sporting namreč že v nedeljo čaka finale portugalskega pokala, v katerem bi se moral za lovoriko udariti s klubom Desportivo Aves.