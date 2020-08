Valencia potrdila dve novi okužbi

Nogometni klub Valencia je dan po tem, ko so se nogometaši in osebje kluba prve španske lige vrnili na priprave na novo sezono, potrdil dve okužbi z novim koronavirusom. Identitet obolelih klub ni razkril, oba sta doma v samoizolaciji, klub pa je o tem obvestil španske zdravstvene oblasti. Pozitivna testa so odkrili med ponedeljkovim testiranjem igralcev in članov osebja.