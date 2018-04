Potem ko je pred dvema tednoma navdušil na mestnem derbiju proti Los Angeles FC, na katerem je v igro vstopil 20 minut pred koncem in dosegel dva gola, posebej spektakularen je bil prvi, s tem pa poskrbel za preobrat in zmago, se je Zlatan Ibrahimović izkazal tudi v soboto.

Sploh prvič, odkar je prišel v ZDA, je zaigral od prve minute (vmes je Los Angeles Galaxy izgubil proti Sportingu KC z 0:2, na tej tekmi pa je Ibrahimović prav tako vstopil s klopi) in v sodnikovem dodatku prvega polčasa po podaji še enega nekdanjega zvezdnika evropskega nogometa, Angleža Ashleyja Cola, z glavo zabil edini gol na tekmi.

Gol Zlatana Ibrahimovića:

"Lahko bi zabil še dva gola, a najbolj pomembno je, da smo zmagali. Ni bilo lahko igrati, saj so bili vremenski pogoji zelo zahtevni. Ni lahko zmagati pri Chicagu. Že dolgo časa nisem igral od prve minute, izšlo se je dobro," je povedal 36-letni zvezdnik, ki je na igrišču ostal 80 minut in ima po treh tekmah v dresu novega kluba na strelskem računu prav toliko golov.

Dvoboj z Bastijem Schweinsteigerjem. Foto: Getty Images Tokrat je igral proti še enemu nekdanjemu velikemu zvezdniku evropskega nogometa, svetovnemu prvaku z Nemčijo in dolgoletnemu asu Bayerna Münchna Bastianu Schweinsteigerju, s katerim sta se po tekmi skupaj fotografirala in drug drugemu namenila kar nekaj pohval.

Los Anglees Galaxy je v šestih tekmah zbral deset točk in je na drugem mestu zahodne konference lige MLS. Chicagu gre na vzhodu veliko slabše. Je na predzadnjem, 10. mestu, saj je v prvih petih tekmah zbral le štiri točke.

New England Revolution Antonia Delamee Mlinarja jih ima deset in je tretji, a občasni slovenski reprezentant po rdečem kartonu na tekmi ob odprtju sezone za svoj klub ni več igral.

Poziranje z Bastianom Schweinsteigerjem po tekmi:

Was good to see you my friend @Ibra_official. All the best this season.👍 pic.twitter.com/rhbevySnDR