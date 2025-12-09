Turško sodišče je v okviru vse širše preiskave iger na srečo in dogovarjanja tekem odredilo nove aretacije 20 osumljencev, vključno z nogometaši prve lige, poroča državna tiskovna agencija Anadolu. Med aretiranimi so Metehan Baltaci iz Galatasaraya, reprezentant Mert Hakan Yandas iz Fenerbahčeja in senegalski igralec Konyasporja Alassane Ndao.

Po poročanju Anadoluja je v priporu tudi nekdanji predsednik Adane Demirsporja, Murat Sancak.

Aretacije sledijo obsežni operaciji prejšnjega tedna, v kateri so zaradi obtožb o nezakonitih igrah na srečo in dogovarjanju tekem pridržali 39 ljudi, vključno s klubskimi uradniki in posredniki.

Anadolu navaja, da tožilstvo obtožuje turškega reprezentanta Yandasa, da je stavil na tekme lastne ekipe prek tretje osebe.

Baltaci je priznal, da je stavil kot mladinec, vendar zanikal, da je isto prakso nadaljeval, odkar se je pridružil prvi ekipi Galatasaraya, poročilo še navajajo agencije, med njimi francoska AFP in nemška dpa.

Škandal je pretresel turški nogomet in sprožil ponovno preiskavo stav v profesionalnih ligah.

Prejšnji mesec je turška nogometna zveza TFF suspendirala 149 sodnikov, obtoženih sodelovanja pri stavah.