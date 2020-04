V Švici zastaral postopek proti vpletenim v afero SP 2006

Švicarsko sodišče je ustavilo proces zoper tri nekdanje uradnike nemške nogometne zveze (DFB) in enega Mednarodne nogometne zveze (Fifa), saj je postopek zastaral. Ti so bili obtoženi spornega plačila v višini skoraj sedmih milijonov evrov v povezavi s svetovnim prvenstvom 2006, ki ga je gostila Nemčija.

V procesu so bili nekdanja predsednika DFB Theo Zwanziger in Wolfgang Niersbach ter nekdanji generalni sekretar Horst R. Schmidt, prav tako pa nekdanji generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze Urs Linsi.

Nemška zveza je bila vpletena v postopke, ki so bili posledica nejasnega namena oziroma plačila 6,7 milijonov evrov v povezavi s SP 2006. V izjavi odvetnikov, ki so zastopali tri nekdanje člane DFB, so zapisali, da jim ni bilo omogočeno pošteno sojenje zaradi pristranskega obnašanja švicarskega javnega tožilca.

Primer je bil "na hladnem" od marca zaradi pandemije novega koronavirusa, zadnji rok pa je potekel 27. aprila.

Denar označili kot prispevek za gala prireditev za SP

Obtoženi naj bi zavestno nepravilno delovali pri plačilu 6,7 milijona evrov s strani DFB Fifi leta 2005, torej eno leto, preden je Nemčija gostila SP. Vsi štirje omenjeni so zanikali obtožbe.

Denar so označili kot prispevek za gala prireditev za SP, ki pa je nikoli niso izpeljali.

Leta 2002 je takratni šef organizacijskega odbora za SP Franz Beckenbauer dobil posojilo v enakem znesku od poslovneža Roberta Louis-Dreyfusa, ki je končal na bančnih računih takratnega šefa financ pri Fifi Mohameda bin Hammama.

Zakladnik DFB Stephan Osnabrügge je povedal, da je upal, da bo plačilo razjasnjeno med procesom. "A z zastaranjem postopka in končanjem procesov to ostaja nerazrešeno. To obžalujemo," je dejal in dodal, da je cilj DFP, da ta tok denarja razišče.

Postopki v Nemčiji sicer niso odvisni od odločitve švicarskega sodstva.