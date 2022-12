"Lažja gripa se širi, a ni nič resnega. Mislim, da bodo vsi hitro okrevali in bodo nared za nedeljo," je na petkovi novinarski konferenci povedal napadalec francoske reprezentance Randal Kolo Muani. Očitno je povedal nekaj več, kot bi smel, saj ga je nato predstavnik za stike z javnostjo prekinil. "Kot veste, Randal ni zdravnik francoske reprezentance. Bomo več sporočili pozneje."

In so javili, da sta v petek zbolela še Raphael Varane in Ibrahima Konate. Zaradi bolezni sta že na sredini polfinalni tekmi z Marokom, ki so jo dobili z 2:0, manjkala Dayot Upamecano in Adrien Rabiot. Selektor Didier Deschamps je že v sredo dejal, da ni panike in da delajo vse, da se bolezen ne bo razširila med reprezentanti. Kolo Muani, ki je na polfinalu zadel za končni izid, pa je zdaj še povedal, da so bolne izolirali v hotelskih sobah. "Bolni so ostali v sobi. Zdravniki skrbijo zanje, mi pa skrbimo za razdaljo."

Ousmane Dembele soigralcem kuha ingverjev čaj in čaj z medom. Foto: Reuters Naj ne bi šlo za koronavirus, zato strahu med igralci ni. "Virusa se ne bojimo. Dayot in Adrien stala imela glavobol in malo bolečin v želodcu. Skuhal sem jima ingverjev čas in čaj z medom in sta se kmalu počutila bolje," je za svoja soigralca poskrbel Ousmane Dembele. "Dayot je že skoraj v redu. Mislim, da bodo vsi. Skrbimo za vse ustrezne ukrepe. Prvi dan je Dayot ostal v sobi. Prinesli smo mu hrano. Naslednji dan pa je bil že z nami."

Sta pa obenem petkov trening izpustila še Aurelien Tchouameni in Theo Hernandez. Prvi, ker je na polfinalni tekmi prejel udarec v bok, drugi pa zaradi udarca v koleno.

Di Maria bo nared za finale

Angel di Maria na zadnjem treningu argentinske reprezentance. Foto: Reuters Medtem so Argentinci zdravi in nimajo več težav s poškodbami, bolečinami ali kartoni. Nekaj nogometašev je sicer izpustilo četrtkov trening, na katerem je svoje nekdanje soigralce prišel pozdravit Sergio Aguero, a so le dobili nekaj počitka. Izkušeni vezist Angel di Maria, ki si je mišico poškodoval na tekmi s Poljsko, nato ni igral veliko (le devet minut), v polfinalu sploh ni stopil na zelenico. A v nedeljo bo pripravljen, če ga bo selektor Lionel Scaloni seveda potreboval, za igro od prve minute. Po tekmi suspenza pa se v kader Argentine vračata Gonzalo Montiel in Marcos Acuña.