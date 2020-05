V nemški bundesligi 14 klubov z negativnimi testi, v Kölnu pozitivni

V Nemčiji so pri prizadevanjih, da bi se lahko nogometaši čim prej vrnili na zelenice in dokončali sezono, testirali člane ekip vseh moštev prve lige. Kot poroča časnik Kicker, je bilo v nedeljo zvečer pri 14 od 18 članov bundeslige jasno, da nimajo pozitivnih vzorcev.

Za precej razburjenja in nove dvome o možnosti in smiselnosti izvajanja tekmovanja v času umirjanja krize zaradi pandemije novega koronavirusa so poskrbeli pozitivni vzorci v moštvu iz Kölna, kjer so ugotovili, da so bili na testiranjih pozitivni trije člani kluba.

Po poročanju časnika Kicker pa naj bi bil za zdaj ta klub edini s potrjenim pozitivnim testom. Pri 14 ekipah namreč ni bilo niti enega primera, le trije klubi pa še niso sporočili izidov testiranj: Augsburg, Borussia Mönchengladbach in Leipzig.

Tim Meyer, ki v nemški ligi načeluje delovni skupni za vrnitev v tekmovalni ritem, je dejal, da je sistem, ki so ga zastavili v Nemčiji, še vedno ranljiv. "Če bo preveč pozitivnih primerov, bo ta sistem padel. Tu ni dvomov," je pojasnil in dodal, da bodo zato zahtevali popolno disciplino pri vseh ukrepih vračanja nogometa.

Ker so do zdaj izvedli več kot 2000 testov oseb, povezanih z nogometom in prvo ligo, je Meyer nekaj pozitivnih izidov pričakoval. "Ne moremo izključiti, da se bo pojavil še kakšen primer. Tudi tisti, ki so zdaj negativni, so lahko ob novem testiranju pozitivni, zato bomo testiranja ponavljali." Kritikom pa je odgovoril, da sistem nemške lige ni stoodstotno zanesljiv, saj takšnega pravzaprav ne bi bilo mogoče ustvariti.