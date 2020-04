V ligi MLS brez vadbe do sredine maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na severnoameriških nogometnih zelenicah večjih premikov ne bo najmanj do sredine maja, takšnih prizorov pa še precej dlje. Foto: Getty Images

Vodstvo lige MLS je severnoameriškim nogometnim klubom prepovedalo vadbo vsaj do 16. maja. Po izbruhu pandemije novega koronavirusa je prva prepoved vadbe veljala do 24. aprila, zdaj pa je podaljšana do sredine prihodnjega meseca.