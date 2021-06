V Bilbau pravijo, da jim je Uefa zagotovila finale evropske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki baskovskega mesta Bilbao so objavili, da so od Evropske nogometne zveze (Uefa) dobili zagotovila, da bo mesto gostilo finale evropske lige, obenem pa bo dobilo vrnjenih 1,3 milijona evrov, ki so jih vložili v obnovo objekta za sprva predvidene tekme letošnjega evropskega prvenstva.