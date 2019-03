Po iskrici, ki jo je s točko in predvsem dobrim nastopom zanetil v četrtek v Izraelu, bo Matjaž Kek danes zvečer skušal premagati Severno Makedonijo in poskrbeti za uspešen začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Pot do zmage ne bo lahka. Makedonci oziroma po novem Severni Makedonci so v zadnjem času odlični in kažejo znake, da bi lahko prvič naredili nekaj več. Današnja tekma bo tudi pravi preizkus za slovenske navijače, saj bomo dobili odgovor na vprašanje, ali so res začeli verjeti v novo zgodbo povratnika na slovensko klop.

V uri in pol oziroma toliko več, za kolikor bo španski sodnik Xavier Estrada Fernandez podaljšal tekmo, bomo videli, ali lahko Slovenci nadgradijo predstavo iz Izraela in poskrbijo, da v junijsko nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ki ponuja gostovanji v Avstriji in Latviji, krenejo s štirimi točkami. Pri vrhu skupine G, v kateri so trenutno na vrhu prav njihovi današnji nasprotniki.

V Izraelu so Slovenci pokazali marsikaj dobrega, po tekmi je tudi v slovenski javnosti prevladalo mnenje, da je bila to predstava, ki je napovedala svetlejšo prihodnost reprezentančnega nogometa, a na koncu v Hajfi niso zmagali. Tudi zato, ker je bilo na igrišču tudi kaj slabega. Predvsem odziv po vodstvu je pokazal, da miselnost še ni povsem taka, kot bi si želeli selektor in z njim vsi navijači, a po drugi strani je podatek, da so se po izenačenju in slabem obdobju igre hitro pobrali, pozitiven. Na tem je treba graditi.

Slovenija - Severna Makedonija

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, 2. krog, danes ob 20.45. Štadion Stožice v Ljubljani, kapaciteta 16.038. Sodnik: Javier Estrada Fernandez.



Verjetni začetni postavi:

Slovenija: Oblak; Jokić, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Krhin, Kurtić; Iličić, Zajc, Verbič; Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Severna Makedonija: Dimitrievski; Velkoski, Musliu, Ristovski; Ristevski, Alioski, Elmas, Bardi, Trajkovski; Nestorovski, Pandev. Selektor: Igor Angelovski.

Po zmago brez spremembe v začetni enajsterici?

Jan Oblak bi moral tudi tokrat vlivati mirnost v slovensko obrambo. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Gremo po zmago. V Stožice prihaja pravi tekmec, dovolj velik izziv za nas. V Izraelu smo odigrali po mojih pričakovanjih, prepričan sem, da bodo igralci poskušali narediti korak naprej. In to z mislijo o naših dobrih stvareh, ki jih moramo razvijati, in slabih, ki jih moramo popraviti. S pomočjo navijačev bo veliko večja možnost, da pridemo do točk," je večer pred tekmo bistvo tega, česa si želi, dobro zajel Matjaž Kek. Za pripravo na tekmo proti Makedoniji, tako kot pred gostovanjem v Izraelu, ni imel prav veliko časa. Nove obraze, ki so ga pričakali po vrnitvi v garderobo slovenske reprezentance, še spoznava.

Po regeneracijskem petkovem treningu le še sobotna vadba na travniku v Stožicah in že je čas za novo tekmo. Vesel je lahko, da težko gostovanje na stičišču Evrope in Azije razen utrujenosti ni pustilo večjih sledi. Zato in predvsem zaradi tega, kar je prikazala pred tremi dnevi, v njegovi postavi ne gre pričakovati velikih sprememb.

Med vratnicama bo tako stal povratnik Jan Oblak, ki je že ob prvem reprezentančnem nastopu po skoraj letu in pol odsotnosti pokazal, koliko pomeni Sloveniji, in vlival mirnost v njeno obrambo. Na levi strani zadnje vrste v postavitvi 4-2-3-1, v kateri je Slovenija igrala že pod vodstvom Tomaža Kavčiča, bo stari in novi kapetan Bojan Jokić. Na desni bo to seveda Petar Stojanović. Osrednja branilca bosta Aljaž Struna in Miha Mevlja. Osrednji vlogi v zvezni vrsti bosta pripadli Reneju Krhinu in Jasminu Kurtiću.

Josipu Iličiću bodo spet pripadli ključi igre Slovenije v napadu. Foto: Reuters

Spredaj bo po levi napadal Benjamin Verbič, ki je dolžnik iz Izraela in bo skušal pokazati, da je na bolezen, ki ga je mučila pred prihodom na tokratno reprezentančno akcijo, pozabil. Na desni strani bo ta vloga pripadla Josipu Iličiću, ki bo skušal to, da je z naskokom najnevarnejši slovenski nogometaš, nadgraditi še s kakšnim golom ali asistenco. Med njima bo po boljši in predvsem bolj konkretni predstavi od izraelske hrepenel Miha Zajc. Morda pa se zgodi tudi to, da namesto njega od prve minute zaigra Domen Črnigoj.

V napadu ne bi smel biti vprašljiv Andraž Šporar, ki je na zadnji tekmi dočakal reprezentančni prvenec ter poleg gola ponudil še zelo borbeno in agresivno igro. Toliko bolj zato, ker se vrača na štadion, na katerem je zakorakal med nogometne prvokategornike.

Slovenci imamo na Makedonce slabe spomine

Za edino slovensko zmago nad Makedonijo je poskrbel Roman Bezjak. Foto: Vid Ponikvar



Prvič sta se reprezentanci pomerili daljnega oktobra 1993, ko so Makedonci v Kranju zmagali s 4:1. Za Slovenijo je zabil Jani Pate. Pol leta pozneje, marca 1994, sta Slovenija in Makedonija odigrali "povratno" prijateljsko tekmo. V Skopju je Makedonija zmagala z 2:0. Tudi tretja medsebojna tekma je bila v Skopju, novembra leta 2012 so Makedonci zmagali s 3:2. Oba gola za Slovenijo je dosegel Nejc Pečnik.



Slovenija in Makedonija sta se do zdaj pomerili že štirikrat, a danes se bosta prvič udarili v pravi, kvalifikacijski tekmi. Vse prejšnje so bile prijateljske, veliko boljše spomine na njih pa imajo Makedonci.

Na tribunah Stožic naj bi bilo veliko Makedoncev

Ko bomo med tekmo pogledali na tribune, bomo dobili tudi odgovor na vprašanje, ali nogometna javnost novi reprezentančni zgodbi res verjame. Dan pred tekmo je bila prodana polovica razpoložljivih vstopnic, torej osem tisoč. Izkušnje nas učijo, da bi moralo zvečer sedeže največjega slovenskega štadiona greti približno deset, enajst, morda celo 12 tisoč ljudi.

Koliko slovenskih navijačev se bo danes zvečer zbralo v Stožicah? Foto: Vid Ponikvar

Med njimi bo zagotovo tudi 380 navijačev iz Makedonije, ki so po navdušujočem začetku kvalifikacij evforični, ter še nekajkrat toliko takšnih, ki stiskajo pesti za Makedonce in živijo v Sloveniji. Po nekaterih informacijah celo dva tisoč.

Slovenci bi se znašli v precejšnji zadregi, če bi jih Makedonci preglasili. Ne verjamemo, da se bo to zgodilo, a previdnost ni odveč. Sploh zato, ker se je v preteklosti v Ljubljani to že zgodilo.

Nov selektor je poskrbel, da Makedonci sanjajo

Makedonija? Boljša in bolj prepričana o tem, da lahko stori kaj zanimivega, kot je bila kadarkoli. Makedonci, ki so svojo zgodovino začeli pisati prav proti Sloveniji, ko so oktobra 1993 z njo odigrali prijateljsko tekmo v Kranju, se do zdaj še nikoli niso uvrstili na veliko tekmovanje. Za njimi je že 12 kvalifikacij, a višje kot na četrtem mestu niso bili.

Igor Angelovski je prerodil makedonsko reprezentanco, ki trenutno kaže odlično podobo. Foto: Reuters

Tam so končali tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2018. Prve, v katerih jih je s klopi vodil Igor Angelovski, zdajšnji selektor, ki je prišel tiho, a pokazal, da misli nadvse resno.

Že v zadnjih kvalifikacijah je nekajkrat opozoril nase, med drugim je remiziral v Italiji in ji odščipnil točki, zaradi katerih so štirikratni svetovni prvaki prvič po 60 letih ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu.

Potem se je s petimi zmagami v šestih nastopih sprehodil iz razreda D v razred C lige narodov.

Za začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 je v Skopju s 3:1 odpravil Latvijo Slaviše Stojanovića.

Španec, ki se bo prvič srečal s Slovenci in Makedonci

Sodil bo ne preveč izkušen Javier Estrada Fernandez. Foto: Reuters Javierju Estradi Fernandezu, ki velja za precej neizkušenega sodnika.



Do zdaj še nikoli ni sodil na velikem tekmovanju. Tudi tega, kako je biti v središču pozornosti v ligi prvakov, še ne pozna.



V ligi Europa je do zdaj sodil na desetih tekmah, od tega le enkrat takrat, ko je šlo na izločanje.



Na tekmi v Stožicah bo vloga glavnega sodnika pripadla 43-letnemu Špancu

Povratnik, ki je idejni vodja nove Makedonije

Makedonci so že takoj ponudili veliko, a predvsem pokazali, da lahko ponudijo še več, pravijo tisti, ki spremljajo njihovo igro. Ta je všečna, kot že dolgo ni bila. Makedonija zna in želi igrati. Močnejši del moštva je njegov ofenzivni del.

Tako na kot ob igrišču se največ vrti okoli veterana Gorana Pandeva. Zvezdnik italijanskega nogometa, ki je zabijal tudi v majicah milanskega Interja in rimskega Lazia, se je v reprezentanco vrnil po dveh letih. Kapetan je najboljša poteza novega selektorja, pravijo poznavalci makedonskega nogometa.

Goran Pandev je kapetan in gonilna sila Makedonije tako na kot ob igrišču. Foto: Reuters

Makedonci imajo v svojih vrstah tudi enega največjih draguljev evropskega nogometa, komaj 19-letnega Elifa Elmasa, ki navdušuje v zvezni vrsti Fenerbahčeja in po novem tudi makedonske reprezentance. V četrtek je na tekmi proti Latviji dočakal prvenec in kmalu za tem še drug gol, ki je bil pravcata mojstrovina.

Odličen je še en mladi vezist, Enis Bardi, ki blesti v majici španskega Levanteja, a se bo kmalu verjetno preselil v kakšen močnejši, bogatejši klub.

Kaj bo v Stožicah pokazal makedonski dragulj Elif Elmasi? Foto: Reuters V napadu je zelo nevaren še izkušeni Ilija Nestorovski, ki v tej sezoni gole kot po tekočem traku zabija za Palermo v drugi italijanski ligi. V preteklosti je to počel tudi razred višje.

Podobno uspešen je v tej sezoni vezist Ezgjan Aljoski v prvi angleški ligi, v kateri je z Leeds Unitedom na dobri poti, da se vrne med elito.

Omeniti velja še zelo prodornega desnega bočnega branilca Stefana Ristovskega, ki igra za lizbonski Sporting in ga slovenski selektor odlično pozna. Z Rijeko sta namreč skupaj osvojila dvojno krono.

Selektor zaradi težav menja igralni sistem

Selektor Makedonije ima sicer precej težav. Že prej so bili poškodovani vezist zagrebškega Dinama Arijan Ademi, krilni napadalec AEK Larnake Ivan Trickovski in vezist Ferencvaroša Stefan Spirovski. V četrtek se je poškodoval še Ferhan Hasani iz Al-Raeda v Savdski Arabiji.

Ob tem ima težave z zdravjem tudi vezist madžarskega Videotona Boban Nikolov, zaradi česar naj bi makedonski selektor razmišljal, da namesto s štirimi branilci zadaj zaigra samo s tremi. Namesto sistema 4-4-2 bi tako utegnili Makedonci danes zvečer zaigrati v sistemu 3-5-2. To naj bi se tudi zgodilo.

Tržna vrednost reprezentanc Slovenije in Makedonije:

Slovenija:

Skupna vrednost: 135.000.0000 evrov



Najdražji igralci:

80.000.000 evrov – Jan Oblak (Atletico Madrid, Španija)

13.000.000 evrov – Josip Iličić (Atalanta, Italija)

6.000.000 evrov – Miha Zajc (Fenerbahče, Turčija)

5.500.000 evrov – Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukrajina)

5.000.000 evrov – Jasmin Kurtić (Spal, Italija)

Makedonija:

Skupna vrednost: 40.350.000 evrov



Najdražji igralci:

10.000.000 evrov – Enis Bardhi (Levante, Španija)

7.500.000 evrov – Elif Elmas (Fenerbahče, Turčija)

4.000.000 evrov – Ilija Nesterovski (Palermo, Italija)

4.000.000 evrov – Ezgjan Alioski (Leeds United, Anglija)

3.500.000 evrov – Stefan Ristovski (Sporting Lizbona, Portugalska)

Makedonci imajo na voljo tudi plan B

Kakorkoli že, iz Makedonije prihajajo vesti o tem, da vzdušje okoli ekipe in v njej še nikoli ni bilo tako dobro, kot je danes. Makedonci so prepričani, da lahko v Ljubljani pridejo do točke, če ne celo do česa večjega. Če jim to uspe, bodo lahko resno začeli sanjati o tem, da bi prvič nastopili na velikem tekmovanju. Ali pa vsaj o tem, da bodo do zadnjega v igri za ta podvig.

Makedonci so v Ljubljano prišli optimistični. Foto: Reuters

V nasprotju s Slovenci imajo še en popravni izpit tudi v primeru, da v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo ne bodo končali ob številkah 1 ali 2. Z zmago v ligi narodov se bodo za Euro v tem primeru potegovali na zaključnem turnirju tekmovanja, ki so ga Evropi podarili Aleksander Čeferin in prijatelji z Uefe …

Makedonija daje občutek, da je lahko še veliko boljša