Union Berlin igra za največji uspeh v klubski zgodovini

Nemški nogometni prvak je odločen. To je že prejšnji konec tedna desetič zapored postal Bayern München. Bo pa v zadnjih treh krogih toliko bolj zanimiv mnogoboj za tretje in četrto mesto, torej za ligo prvakov.

Bayern Leverkusen, Red Bull Leipzig, Freiburg, Union Berlin in FC Köln med tretjim in sedmim mestom loči le šest točk. Ekipa Kevina Kampla Leipzig v ponedeljek gostuje v Mönchengladbachu, Bayern pa bo gostil Eintracht, ki je trenutno z mislimi pri evropski ligi.

Že v petek zvečer trenutno šestouvrščeni Union Berlin igra z ekipo Greuther Fürth, ki je z vsega tremi zmagami na zadnjem mestu in že odpisana iz prve nemške bundeslige. Union je trenutno v odlični formi, v prejšnjem krogu so tako premagali Leipzig in dosegli četrto zaporedno zmago. Samo še Bayern je dobil zadnje štiri tekme.

Union Berlin je eden najstarejših nemških klubov. Pod tem imenom ga poznamo od leta 1966, njen predhodnik FC Olympia Oberschöneweide je bil ustanovljen že leta 1906. V prvi bundesligi igrajo šele tretjo sezono. V prvi so bili 11., lani sedmi, zdaj jim je torej na dosegu celo prva četverica. So pet točk za tretjim Leverkusnom.

Nemško prvenstvo, 32. krog: Petek, 29. 4.:

Union Berlin - Greuther Fürth Sobota, 30. 4.:

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

Augsburg - FC Köln

Borussia Dortmund - Bochum

Mainz - Bayern München

Stuttgart - Wolfsburg

Hoffenheim - Freiburg Ponedeljek, 2. 5.:

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt