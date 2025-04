Umrl nekdanji brazilski vratar Manga

Nekdanji brazilski nogometni vratar Manga je umrl v torek v Rio de Janeiru v starosti 87 let, je sporočila nacionalna nogometna zveza CBF. Manga, čigar uradno ime je bilo Hailton Correa de Arruda, "je bil eden od najboljših vratarjev v zgodovini brazilske reprezentance," so preko družbenih omrežij še sporočili pri brazilski zvezi.

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Haílton Corrêa de Arruda "Manga", Campeón de la CONMEBOL Libertadores 1971, Copa Intercontinental 1971, Copa Interamericana 1971 y cuatro Campeonatos Uruguayos.



A sus familiares, amigos y allegados el abrazo… pic.twitter.com/YRJTP50tBd — Nacional (@Nacional) April 8, 2025

Manga je med letoma 1959 in 1968 igral za Botafogo iz Ria in z njim osvojil štiri naslove prvaka. Za klub je odigral 442 tekem in je tako četrti z največ tekmami v zgodovini brazilskega prvaka.

V finalu brazilskega prvenstva 1975 je Manga igral z dvema zlomljenima prstoma, kar je simboliziralo pogum in predanost, zaradi katerih je bil eden najboljših vratarjev v zgodovini kluba in ga za vedno povezal z navijači Internacionala.

Poleg svojih čudovitih obramb je Manga na igrišču pritegnil pozornost tudi s tem, da ni uporabljal rokavic, so še zapisali pri CBF.

"Mangova smrt je žalostna za vse nogometne navijače. Je del naše nogometne zgodovine in si zasluži vse poklone nogometnih navijačev," je dejal predsednik CBF.

Bil je prvi brazilski vratar na svetovnem prvenstvu leta 1966, ki ga je sicer osvojila Anglija.

Preberite še: