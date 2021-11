Umrl nekdanji angleški reprezentant

Kennedy, ki je igral še za Swansea City in Hartlepool United, je z Arsenalom osvojil en naslov angleškega prvaka ter en pokal FA, z Liverpoolom pa je bil trikrat evropski prvak in petkrat angleški. Za angleško izbrano vrsto je zbral 17 nastopov in tri gole.

Za Liverpool je na 393 tekmah dosegel 72 golov, za Arsenal pa na 212 obračunih 71.

Leta 1991 so organizirali dobrodelno tekmo med Liverpoolom in Arsenalom, kjer so zbirali sredstva za pomoč Kennedyju v boju s Parkinsonovo boleznijo, ki so mu jo odkrili leta 1984.