Uefa zbrala zvezdniška imena s prav posebno nalogo

Evropska nogometna zveza Uefa je zbrala številna ugledna imena v posebno skupino, katere naloga bo "zaščititi nogomet". Kot je Uefa zapisala na svoji spletni strani, se bo zvezdniška zasedba prvič sestala v ponedeljek v Nyonu in govorila o perečih temah, kot sta video tehnologija Var in vse bolj zmedeno pravilo igranja z roko.

V tudi številčno močni skupini so sloviti trenerji in nekdanji vrhunski igralci Jose Mourinho, Fabio Capello, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Gareth Southgate, Fabio Capello, Paolo Maldini, Luis Figo, Gareth Bale, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Philipp Lahm, Robbie Keane, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Rafael Benitez, Patrick Vieira, Eric Abidal, Roberto Martinez, Predrag Mijatović, Petr Čech, Juan Mata, Henrik Larsson ter tudi Argentinec Javier Zanetti.

Uefa je pojasnila, da bo ta skupina dala pomemben in neodvisen glas izkušenj in strokovnosti glede temeljnih nogometnih tematik. "Uefo zelo veseli, da so se prav tisti, ki so oblikovali zgodovino nogometne igre s svojo nadarjenostjo in filozofijo, spet zbrali za skupen cilj - zaščititi nogometno igro in njene temeljne vrednote. Kot vedno rečemo: najprej nogomet!" je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Ta se zavzema za jasnost v nogometu, nedavno se je dotaknil pravila glede igranja z roko in ga opisal kot res obskurnega. "Nihče več ne razume tega. Zato res potrebujemo pogovor, moramo najti rešitve in razjasniti določene težave."

Ob Varu in omenjenem pravilu igranja z roko bo skupina predvidoma dala tudi svoj pogled na obnašanje igralcev ter zdravstvene zadeve.

Ponedeljkov sestanek bo vodil Uefin tehnični direktor Zvonimir Boban, pomagala mu bosta tudi Giorgio Marchetti, namestnik generalnega sekretarja, ter vodja sodniških zadev pri Uefi Roberto Rosetti.

Skupina se bo predvidoma sestala enkrat letno, kot pa dodajajo pri Uefi, se bodo člani sestali tudi po potrebi.

