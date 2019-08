Uefa preložila sestanek o reformi lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je za nedoločen čas preložila ključni sestanek z vodilnimi evropskimi klubi in ligami na svojem sedežu Nyonu, posvečen reformam lige prvakov, ki naj bi bil sprva 11. septembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

AFP je dobila vpogled v pismo, ki ga je danes predsednik Uefe Aleksander Čeferin poslal predsedniku Združenja evropskih klubov (Eca) Andreu Agnelliju in prvemu možu evropskih lig Larsu Christerju Olssonu. V pismu je Čeferin zapisal, "da se je odločil za preložitev sestanka, predvidenega za 11. september."

"Trenutno smo v procesu zbiranja odzivov naših nacionalnih zvez in imam občutek, da bi bili novi pogovori prezgodnji v času, ko analiziramo odgovore in predloge različnih strani," je med drugim zapisal Čeferin.

Dodal je, da tudi sicer ni pričakoval, da bi do odločitve po spremembi v evropskih klubskih tekmovanjih po letu 2024 prišlo že letos. Slednje je predlagala Eca, kar pa je doživelo zelo ostra nasprotovanja. Med drugim tudi to, da naj za evropske pokale ne bi veljale več le kvalifikacije iz nacionalnih lig, saj naj bi to po mnenju številnih vodilo v zaprte lige po vzoru ameriških športov.

Eca je marca začela pogovore z Uefo o reformi. Agnelli, sicer šef Juventusa iz Torina, ni izrecno izključil niti igranja evropskih tekem ob koncu tedna, čemur odločno nasprotujejo predstavniki velike večine nacionalnih lig.

Preberite še: