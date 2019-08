Messi, Ronaldo in Van Dijk nominirani za nogometaša leta v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta zadnja leta stalnica tovrstnih izborov ...

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta zadnja leta stalnica tovrstnih izborov ... Foto: Reuters

Argentinec Lionel Messi (Barcelona), Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus) in Nizozemec Virgil van Dijk (Liverpool) so trije igralci, ki so ostali v ožjem izboru Evropske nogometne zveze (Uefe) za najboljšega nogometaša leta na stari celini, je sporočila Uefa.