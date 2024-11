Uefa ne bo sprožila preiskave ali kaznovala PSG-ja

"Disciplinskega postopka ne bo, saj prikazanega transparenta v konkretnem primeru ni mogoče obravnavati kot provokativnega ali žaljivega," je Uefa, kot navaja AFP, sporočila prek tiskovnega predstavnika.

Po členu 16.4 disciplinskih predpisov lahko krovna zveza sankcionira "vsakršno provokativno sporočilo, ki ni primerno športnemu dogodku" in zlasti "vsako provokativno sporočilo politične, ideološke, verske ali žaljive narave", še piše AFP.

V sredo zvečer so navijači PSG razgrnili velikansko sporočilo "osvobodite Palestino" z med drugimi tudi okrvavljeno palestinsko in libanonsko zastavo. Vse to je spremljal še transparent "vojna na igrišču, a mir na svetu".

"Odločno nasprotuje kakršnim koli sporočilom politične narave"

Klub je v sporočilu za javnost zagotovil, da ni vedel ničesar glede prikaza sporočila in da "odločno nasprotuje kakršnim koli sporočilom politične narave na svojem stadionu".

"Klubi naj poskrbijo, da politika ne bo škodovala športu, ki mora vedno ostati vir enotnosti." Foto: Guliverimage

V Franciji se je na to odzval predsednik predstavniškega sveta judovskih ustanov Francije Yonathan Arfi in na družbenem omrežju X obžaloval "škandalozni transparent" ter ga označil za "poziv k sovraštvu".

Pobudo je obsodil tudi francoski notranji minister Bruno Retailleau. "Takšno navijanje nima mesta na stadionu, sporočila te vrste pa so prepovedana tudi s predpisi Uefe," je minister zapisal na družbenem omrežju X in od kluba zahteval, da pojasni svoja dejanja.

"Klubi naj poskrbijo, da politika ne bo škodovala športu, ki mora vedno ostati vir enotnosti," je dejal in dodal: "Če se bo to ponovilo, bomo morali razmisliti o prepovedi transparentov za klube, ki ne spoštujejo pravil."