Italijani iščejo nove Handanoviće, zato prihajajo v Slovenijo!

Udinese že dolgo spada v klubsko elito italijanskega prvenstva. Slovi po dobrem delu z mladimi igralci, skavti pripeljejo v Videm ogromno neizbrušenih draguljev, ki jim nato podajo priložnost, da se dokažejo v močni konkurenci serie A. Najbolj uspešni z leti postanejo tarča večjih, še bogatejših klubov, ki morajo za njih seči globoko v žep, s tem pa Udineseju pomagajo do uspešnega poslovnega delovanja.

Handanović eden najboljših vseh časov

Tako sta se pred 11 leti v Vidmu pomerila Samir Handanović (Udinese) in Josip Iličić (Palermo) Foto: Vid Ponikvar Eden izmed največjih in najbolj priznanih igralcev, ki so kdajkoli nosili dres Udineseja, je denimo Samir Handanović. Slovenski vratar je v Vidmu prebil kar nekaj let. Pri Udineseju se je kalil, postopno pa razvil v enega najboljših vratarjev na Apeninskem polotoku. Italija je postala njegov (drugi) dom, tu igra že skoraj dve desetletji, letos pa je prvič postal še državni prvak. Z Udinesejem se nikoli ni povzpel tako visoko.

Črno-beli vseeno že 23 let neprekinjeno vztrajajo v elitnem razredu. Resda se še vedno ne morejo pohvaliti z lovoriko, so pa že zaigrali tudi v ligi prvakov. V nedavno končani sezoni 2020/21 so osvojili 14. mesto in si zagotovili obstanek.

Navijači Udineseja še vedno obožujejo Zica. Tako jih je Brazilec razveselil leta 2017, ko je obiskal nekdanji klub v Vidmu. Foto: Reuters

Med najbolj znanimi igralci, ki so pri Udineseju bodisi šele vstopali v svet blišča in slave ali pa že prišli kot zvezdniki, velja poleg Handanovića vsekakor izpostaviti še nekaj imen. Denimo Brazilca Zica, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja enega najboljših igralcev na svetu, pa Portugalca Bruna Fernandesa, zdajšnjega velikega asa Manchester Uniteda, Čilenca Alexisa Sancheza, Kolumbijca Juana Cuadrada in Cristiana Zapato, Nemca Oliverja Bierhoffa, Ganca Asamoaha Gyana, Danca Thomasa Helvega, Švicarja Gökhana Inlerja, Maročana Medhija Benatio … Spisek je dolg in bogat, našteli smo le nekaj najboljših.

Portugalski reprezentant Bruno Fernandes je prišel k Udineseju še kot najstnik. Foto: Guliverimage

Udinese želi še naprej odkrivati in razvijati nove talente, zato posveča velik poudarek mladinski akademiji. Razširila se je po celotni Italiji, lovke so segle v vse smeri, v klubu pa so se odločili, da se bodo podali tudi v tujino. Posebna čast je tako pripadla Sloveniji, katere nogometni navdušenci že dalj časa izkoriščajo stadion v Vidmu za najbližjo postojanko, kjer si lahko v živo ogledajo na delu največje mojstre. Takšne kot so denimo v serie A Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku ali Josip Iličić, če jih naštejemo le nekaj.

Direktor Udineseja prepoznal potencial Slovenije

Franco Collavino je ponosen, da je mladinska akademija Udineseja začela sodelovati tudi s slovenskim klubom ND Adria Miren. Foto: Udinese Calcio "Verjamemo v velik bazen mladih talentov, obetavnih igralcev, ki jih ponuja Slovenija. Želimo si, da bi lahko kdaj oblekli dres Udineseja in zaigrali za naš klub. Dobro poznamo potencial Slovenije v nogometu, glede na geografsko bližino in dolgoletno povezanost z našo državo je bila ta odločitev povsem strateške narave," nam je zaupal Franco Collavino, dolgoletni glavni izvršni direktor Udineseja, ki je ponosen, da je sklenil dolgoročno sodelovanje z ND Adria, slovenskim tretjeligašem iz vasi Mirne na Goriškem, ki je tako postal del družine Udinese Academy.

"Klub vodijo zelo skromni, delavni in prijetni ljudje, ki so me pozitivno navdušili. Prepričan sem, da smo se pravilno odločili," je Collavino navdušen nad sodelovanjem s predsednikom Erikom Kovicem in vodjo nogometne šole Adrie Valterjem Povšičem.

"Ta korak bo za nas pomenil strokovno rast naših trenerjev in igralcev, ki bodo pridobili na znanju in kulturi nogometa," so pri tretjeligašu Adrii, ki bo prihodnje leto praznovala 100. rojstni dan, prepričani, kako jim lahko sodelovanje z Udinesejem le koristi. Igralci so zdaj pod budnim očesom strokovnjakov iz prve italijanske lige, ki spremljajo treninge tako mladinskih kot članskih selekcij, mladi upi pa bodo pod največjim drobnogledom poleti, ko bo Udinese v Sloveniji organiziral večdnevni nogometni kamp. Predvidoma od 28. junija do 2. julija, na njem pa bo imel predstavnik Udineseja vlogo tehničnega koordinatorja.

Želi si, da bi našli še več Handanovićev

Samir Handanović je še danes zelo priljubljen med navijači videmskega kluba. Foto: Vid Ponikvar Spomladi jim je pokvaril načrte covid-19, saj niso mogli izpeljati vseh želenih aktivnosti. Bolj so sodelovali prek spletnih seminarjev in digitalnih aktivnosti.

"Prisotne so bile objektivne težave, nenazadnje so najmlajši igralci mirovali skoraj leto in pol. V tem času niso imeli uradnih prvenstev ali tekem. Zdaj imajo priložnost, da bi spet zasijali v polni luči in nekega dne prišli v Udinese," dopušča Collavino možnost, da bi sodelovanje z Adrio obrodilo sadove tudi tako, da bi klub iz Udineseja lažje opazil katerega izmed obetavnih Slovencev.

Pri Udineseju srčno upajo, da ne bo več nadaljnjih omejitev, ki bi lahko ovirale izvedbo dogodka. "Žal je to obdobje nepredvidljivo. A delamo dan za dnem, saj želimo vsem našim podružnicam nuditi kakovostno storitev," pojasnjuje dolgoletni funkcioar videmskega kluba.

Stadion Arena Dacia po temeljiti prenovi sprejme okrog 25 tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Guliverimage

Kar se tiče navijačev Udineseja in Slovenije, se hitro najde povezovalni člen. To je Samir Handanović, največji ambasador slovenskega nogometa v Italiji. "S prihodom k Udineseju in postopnim razvojem se je izpopolnil ter nato prestopil v tako vrhunski klub kot je Inter, s katerim je letos postal državni prvak. Vesel sem, da je osvojil Scudetto. Želimo si, da bi v naslednjih letih v Sloveniji našli še več Handanovićev," je Collavino čestital nekdanjemu kapetanu slovenske izbrane vrste ter zdajšnjemu kapetanu Interja za veliki uspeh v italijanskem prvenstvu, nato pa še izpovedal željo, ki bi lahko pomagala k uveljavitvi slovenskih legionarjev v serie A.

Želi najti še kakšne "Handanoviće". Končni cilj celotne akcije je pripeljati čim več obetavnih slovenskih igralcev na preizkušnjo v Videm, pred tem pa vsakodnevno izpopolnjevati njihove tehnične, taktične sposobnosti. Vse do te mere, da bi nekoč lažje zadovoljevali kriterije Udineseja.

Pri Udineseju alergični na superligo

Pri Udineseju je svoj čas izstopal tudi Alexis Sanchez, nato pa ob mastni odškodnini prestopil k Barceloni. Foto: Guliverimage Udinese nastopa v prepoznavnih črno-belih dresih. Tako kot Mura, novopečeni slovenski prvak, ali pa kot Juventus, serijski italijanski prvak, ki je letos kljub zvezdniški zasedbi stežka prišel do četrtega mesta in lige prvakov, obenem pa še pričakuje kazen Evropske nogometne zveze (Uefa) zaradi odkritega sodelovanja z vodstvom kontroverzne superlige. Kako o tej temi, ki je to pomlad razburkala nogometni svet, razmišljajo pri Videmčanih?

"Ta tema se pojavlja in odpira že dlje časa, prejšnji mesec pa je počilo. Naše stališče ostaja nespremenjeno. Čutimo pripadnost in povezanost z domačim okoljem, zato smo alergični na vsakršen koncept elitističnega športa. To bi bil izredno nepravičen, prav žalosten projekt. Udinese se je v zgodovini vedno trudil, da bi v najboljši luči predstavljal regijo Furlanijo. Ustvaril je organizacijski, športni in upravljalski model, ki ga posnemajo tudi elitni klubi," je direktor Udinesejap ponosen na opravljeno delo. Ponosen je tudi na sodoben in funkcionalen stadion Dacia Arena, ki je gostil tekme SP 1990, a bil pred leti temeljito prenovljen.

Usoda je hotela, da je Samir Handanović (in Alexis Sanchez), nekdanji nogometaš Udineseja, praznoval državni naslov z Interjem prav po tekmi zadnjega kroga, v kateri so črno-modri s 5:1 nadigrali Videmčane. Foto: Reuters

Morda pa na njem v prihodnosti kdaj v črno-belem dresu zaigra tudi kateri izmed slovenskih legionarjev. Po Handanoviću ga še ni bilo slovenskega junaka, ki bi v serie A branil barve Udineseja. Bi to lahko postal kateri izmed mladih upov, ki bi se z načinom dela pri Udineseju zbližal že pri Adrii? Čas bo povedal svoje, v Vidmu pa se že veselijo, da bodo lahko letos pozdravili prvi kamp Udinese Academy v tujini. Že prihodnji mesec v Mirnu.