Tunizijci izkoristili napake kapetana in odpravili Japonce

Japonska je v igro vstopila z visokimi cilji po zmagah nad Paragvajem in Gano s 4:1 ter minimalnem porazu proti Braziliji, bilo je 0:1. Po dveh napakah kapetana Maye Yoshide pa so gostje dosegli dva zadetka, prvega je iz kazenskega strela zadel Mohamed Ali Ben Romdhane v 55. minuti, drugega pa Ferjani Sasi dvajset minut pozneje. V zaključku tekme je končni izid postavil rezervist Isam Jebali.

Japonska bo na SP igrala v močni predtekmovalni skupini H, v kateri so še Nemčija, Španija in Kostarika. Tunizija je članica skupine D, v njej so še Francija, Avstralija in Danska.