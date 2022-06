Salah najboljši nogometaš v Angliji

Devetindvajsetletni napadalec Liverpoola, ki je na prestolu zamenjal Belgijca Kevina de Bruynea, je s 23 goli sezono končal kot najboljši strelec Premier lige, izenačen s korejskim napadalcem Tottenhama Son Heung-minom, hkrati pa je bil tudi najboljši asistent, soigralcem je podal za 13 golov.

"Vedno je super osvojiti trofeje, individualne ali kolektivne. Ta nagrada mi je še posebno ljuba, saj so jo omogočili tekmeci. Dokazuje, da sem trdo delal, za kar so me tudi nagradili," je za PFA dejal Salah.

Čeprav so zasedli drugo mesto v ligi, imajo nogometaši Liverpoola kar šest igralcev v idealni enajsterici, poleg Salaha še vratarja Alissona Beckerja, Virgila van Dijka, Trenta Alexander-Arnolda, Thiaga Alcantaro in Sadia Maneja. Prvaka, Manchester City, v enajsterici zastopajo De Bruyne, Joao Cancelo in Bernardo Silva, preostala člana najboljše ekipe pa sta Chelseajev Antonio Rüdiger in Cristiano Ronaldo iz Manchester Uniteda.

Najboljši mladi nogometaš je Cityjev Phil Foden.

