Tudi Madžari ustavili športna tekmovanja

Madžarska nogometna zveza je ustavila vse tekmovalne in trenažne aktivnosti v državi, potem ko je bila še ena redkih, ki je dovoljevala igranje tekem minuli konec tedna. Obenem so igralce prosili, da trenirajo doma in se ne gibljejo na prostem zaradi vse strožjih ukrepov proti novemu koronavirusu.

Sprva so bili klubi odvisni predvsem od zveze in organizatorja tekmovanj v madžarskem nogometu, ki sta prevzela odgovornost za izvedbo tekem, danes pa je premier Viktor Orban v parlamentu odredil, da se vse javne prireditve, dogodki in združevanja do nadaljnjega ustavijo.

Na Madžarskem v prvoligaški druščini igra slovenski reprezentančni branilec Miha Blažič, ki je na zadnji tekmi v soboto zabil gol za zmago Ferencvarosa s 5:0 proti Kaposvarju. Slednjemu je iz indijske Kerale posojen Matej Poplatnik.

