Tudi Guardian pravi, da je Messi najboljši. Oblak "šele" 35.

The Guardian je izbral najboljše nogometaše leta

Konec leta je priložnost tudi za najrazličnejše raziskave in glasovanja o najboljših v posameznih panogah. Med tistimi, ki so se projekta iskanja najboljšega nogometaša na svetu lotili v široko zastavljeni akciji, je tudi britanski časnik Guardian, izid povpraševanja 169 strokovnjakov z vsega sveta pa je: najboljši je Lionel Messi.

Kot so pojasnili pri enem vodilnih britanskih časnikov, so se raziskave - tokrat je bila že šesta - lotili z anketami med 169 trenerji, nogometaši in reporterji ter novinarji iz 63 držav po vsem svetu. Med njimi so najbolj znani Brazilec Ronaldo, Hernan Crespo in Javier Zanetti. Časnik jim je poslal predloge s 500 imeni nogometašev, vsak je moral nato izbrati svojih 40 najboljših.

Cristiano Ronaldo s takšnim izborom zagotovo ni zadovoljen. Foto: Getty Images Končni rezultat seveda ni posebej presenetljiv; prvi je Lionel Messi (Barcelona), drugi njegov veliki tekmec iz španske lige in pri zbiranju podobnih priznanj Cristiano Ronaldo (Real Madrid), tretji pa največji "prestopnik" iztekajočega se leta, Brazilec Neymar (Barcelona/PSG).

Zanimivo, tudi Guardian je, podobno kot angleška nogometna revija FourFourTwo, mnenja, da je bil Messi v letošnjem letu boljši od dvakratnega dobitnika zlate žoge zadnjih let Ronalda.

Prvo deseterico dopolnjujejo Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City), Anglež Harry Kane (Tottenham Hotspur), Hrvat Luka Modrić (Real Madrid), Poljak Robert Lewandowski (Bayern München), Francoz Kylian Mbappe (Monaco/PSG), Nemec Toni Kroos (Real Madrid) in Belgijec Eden Hazard (Chelsea).

Jan Oblak se je v letošnjem letu znašel na skorajda vseh seznamih najboljših nogometašev na svetu. Foto: Reuters

Jan Oblak tokrat "šele" 3. in 35.

Na lestvici stotih najboljših je tudi slovenski vratarski zvezdnik madridskega Atletica Jan Oblak, ki so ga pri Guardianu uvrstili na 35. mesto. Pri časniku sicer niso ločili najboljših po igralnih mestih, Oblak pa je med vratarji na tretjem mestu (po mnenju FourFourTwo je najboljši vratar in 12. najboljši nogometaš, pred njim sta še Italijan Gianluigi Buffon (Juventus) na 16. mestu in Španec David de Gea (Manchester United) na 23.

Pogled v zgodovino Guardianovih glasovanj pa razkriva, da vrh lestvice ni nobeno presenečenje, gre zgolj za to, kdo ob dvojca Messi-Ronaldo je na prvem mestu, saj sta vselej končala na prvih dveh. Letos je tam Argentinec, ki je bil prvi izbranec še v letih 2015, 2013 in 2012, Portugalec ostaja pri dveh Guardianovih lovorikah (2016 in 2014).