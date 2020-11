Trener Milana Stefano Pioli pozitiven na novi koronavirus

Vsi drugi izvidi testov, ki so jih opravili moštvo in osebje, so bili negativni, a sobotni trening so kljub temu preventivno odpovedali.

"Trening pred tekmo z Napolijem se bo nadaljeval v ponedeljek ob upoštevanju navodil, določenih v nacionalnem protokolu," so sporočili iz kluba.

Milan je trenutno na vrhu lestvice serie A in po reprezentančnem premoru 22. novembra gostuje pri Napoliju, ki je trenutno tretji.

