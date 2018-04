Trener Krškega po spornem golu Olimpije: Sram me je #video

Videovrhunci tekem 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije

Konec prejšnjega tedna je bilo na slovenskih zelenicah zelo pestro. Vodilna Olimpija je osvojila tri točke v Krškem po spornem golu, ki je Krčane tako razburil, da trenerju Alenu Šćulcu po tekmi sploh ni bilo do pogovora o nogometu. Strateg Domžal Simon Rožman se po 11. zaporedni zmagi že veseli sobotnega spektakla z Olimpijo, ki jo je oklical za bodočega prvaka, Darko Milanič pa je žarel od zadovoljstva po prvi domači zmagi v tem letu, ki so jo zaznamovali trije goli prerojenega Luke Zahovića.

Domžale : Triglav 3:0

Rumena družina je neustavljiva. V nedeljo je sklenila 26. krog s prepričljivo zmago nad Triglavom. Vse zadetke je dosegla v drugem delu. "To ni bila le dobra, ampak odlična tekma, gledljiva z obeh strani. V drugem polčasu se je tehtnica nagnila na našo stran. Priigrali smo si veliko priložnosti," se je razveselil všečne igre Simon Rožman.

Najmlajšega trenerja 1. SNL čaka v soboto velik izziv, gostovanje pri vodilni Olimpiji. "V Stožicah se bomo z bodočim prvakom pomerili v pravem trenutku. Smo v formi, oni tudi. To bo evropski spektakel, dobra promocija za slovensko ligo," se veseli obračuna med ekipama, ki v letu 2018 ne poznata poraza.

Trener Triglava Siniša Brkić je čestital stanovskemu kolegu Rožmanu za fantastičen niz. "Domžale so v drugem polčasu prestavile v višje obrate. Dobesedno meljejo tekmeca. To je lepa šola za nas. Imeli smo se od koga naučiti," je po novem porazu povedal strateg kranjskega prvoligaša, ki letos še čaka na prvo zmago.

Krško : Olimpija 0:1

Dvoboj v Krškem je odločil zadetek Daria Čanađije v 48. minuti, ki dviga veliko prahu. Hrvatu je podal Ganec Issah Abbas, ki pa je bil pred tem, tako je pokazal tudi počasen posnetek, v nedovoljenem položaju. Sporna sodniška ocena je spravila v slabo voljo gostitelje, ki so kljub pogumni predstavi ostali brez točke.

Sploh ne bi govoril o nogometu. Sram me je, da na tak način izgubljamo točke proti Ankaranu, proti Olimpiji pa točko, ki so si jo fantje zaslužili na igrišču. Pri golu se je videlo, da je Abass meter v nedovoljenem položaju, a se sodnik na to sploh ni odzval. Žal mi je fantov, mlade ekipe, da tako izgubi prigaran točko. Preprosto sploh ne bi govoril o nogometu, kar je velika škoda, saj se je po dolgem času na tem štadionu zbralo veliko ljudi," je bil slabe volje Alen Šćulac, nato pa čestital Olimpiji za zmago.

Trener zmajev Igor Bišćan je z dragoceno zmago v Posavju zadržal visoko prednost pred Domžalami in Mariborom (deset točk ob tekmi več). "Igra v tem delu sezone ni najpomembnejša. Ne da nismo hoteli, a naleteli smo na čvrstega, organiziranega tekmeca. Na koncu je bil zadetek dovolj za tri zelo pomembne točke," je poudaril mladi Hrvat, ki bo prihodnji mesec dopolnil 40 let.

Maribor : Celje 3:2

Štajerski derbi je postregel s petimi zadetki, Mariborčane pa je do težko pričakovane prve letošnje zmage na domačih tleh popeljal Luka Zahović. Dosegel je kar tri zadetke, vse, pod katere so se v soboto podpisali nogometaši v vijoličastem dresu.

"Od samega začetka smo igrali dobro, imeli energijo. Škoda, da smo se malce ustavili po prvem zadetku. Tekmec je takrat pokazal, kako nevaren je, a so se fantje potem ujeli. Drugi polčas smo začeli dobro, imeli priložnosti. Zelo sem zadovoljen," je po tesni, a toliko bolj sladki zmagi dejal Darko Milanič.

Strateg Celja Dušan Kosić, ki bo v sredo v pokalu Slovenije proti Olimpiji lovil finalno vstopnico, je v pogovoru za klubsko stran povedal: "Gledali smo zanimivo tekmo. Bilo je zanimivo do konca. Čeprav smo večji del tekme igrali pogumno, dopadljivo in bili konkurenčni, sem nezadovoljen s tem, da smo v trenutkih, ko se je tekma lomila, sprejeli nekatere nepremišljene odločitve. Tekmec jih je znal kaznovati in na koncu zmagal."

Rudar : Aluminij 4:2

V Velenju je učitelj premagal učenca. Marijan Pušnik je z Rudarjem premagal Kidričane, ki jih vodi nekdanji Pušnikov pomočnik pri Olimpiji Oliver Bogatinov.

"Čestitke fantom za zasluženo zmago. Na zadnjih tekmah igramo po sistemu toplo – hladno. Tokrat so se fantje res trudili in dali vse od sebe. Vesel sem novih treh točk in potrditve četrtega mesta," je strateg knapov vesel, da Rudar ohranja mesto, ki bi lahko po koncu sezone zagotovilo nastop v Evropi.

Z Evropo se spogleduje tudi Aluminij, saj se lahko sredi tedna uvrsti v finale pokala Slovenije. "V zadnjem tednu je bila to že naša tretja tekma. Zadnji zmagi sta, pa s tem ne bi opravičeval naše igre v Velenju, vplivali na našo podobo na igrišču. Proti tako razpoloženim Velenjčanom s tako igro v obrambi nismo mogli pričakovati kaj več od častnega poraza," je pojasnil trener Aluminija.

Ankaran : Gorica 0:2

Primorski obračun, na katerem se je Gorica zaradi okoliščin ankaranskega kluba znašla v nenavadni vlogi, saj je na svojem štadionu nastopila v vlogi gosta, je bil odločen v drugem polčasu. Vrtnice so izkoristile prednost igralca in osvojile tri točke proti klubu, ki ostaja na dnu lestvice.

"Ponavlja se zgodovina. Začeli smo dobro, potem nas je presekal protinapad, pa rdeči karton. Dali smo zadetek, a so rekli, da je bil prekršek. Kriteriji hodijo na drugo stran," je Vlado Badžim potožil, da so šle sodniške odločitve na tej tekmi v prid tekmecu. Trdi, da se je podobno dogajalo na nedavni tekmi v Celju, ki so jo po kar treh rdečih kartonih in vodstvu z 1:0 izgubili z 1:7.

"Dobro je, da smo bili potrpežljivi in čakali svoje priložnosti. Zdaj se moramo osredotočiti na tekmo v Kidričevem. Moramo verjeti v preobrat," je Miran Srebrnič po zmagi v primorskem obračunu že opozoril na povratno polfinalno tekmo, v kateri se bo Gorica skušala na Štajerskem maščevati Aluminiju za nedaven poraz v Novi Gorici (1:2).