Tragedija v Stuttgartu: kapetanu kluba na štadionu umrl oče

"VfB Stuttgart žaluje ob izgubi Christiana Gentnerja, čigar oče je umrl le nekaj trenutkov po koncu tekme s Hertho. V tem težkem času smo z mislimi v celoti pri družini Gentner," so po sobotni tekmi 15. prvenstvenega kroga, v kateri je Stuttgart prišel do pomembnih treh točk v boju za obstanek, sporočili iz tega nemškega prvoligaša in potrdili, da se je na štadionu Mercedes Benz Arena zgodila tragedija.

Eden od 47.680 gledalcev, kolikor si jih je ogledalo tekmo, je namreč takoj po koncu tekme doživel srčni zastoj. Kljub takojšnji zdravniški pomoči ga niso mogli rešiti, zato je umrl, izkazalo pa se je, da je šlo za očeta kapetana moštva Christiana Gentnerja, ki je na tej tekmi odigral vseh 90 minut in podal tudi za zmagoviti gol Maria Gomeza.

Ta 33-letni vezist, ki se lahko pohvali tudi s petimi nastopi v majici nemške reprezentance, je sicer član Stuttgarta neprekinjeno že od leta 2010. Vmes je tri leta igral za Wolfsburg, prve profesionalne nogometne korake pa je prav tako naredil v majici Stuttgarta.

Zanimivo, da je prvi gol za ta klub zabil daljnega leta 2005 v pokalu Uefa v mrežo Domžal.

Nesrečni družini Gentner so sožalje izrekli tudi pri berlinski Herthi.

Everyone from Hertha would like to send their thoughts and condolences to Christian Gentner and his family after today's sad news.