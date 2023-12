Tottenham igra že nocoj, v nedeljo derbi Liverpool – United

Tottenham je sezono začel več kot izvrstno in nekaj časa celo vodil, nato pa se mu je zgodil katastrofalen november in začetek decembra. Brez zmage so bili pet tekem, od tega so štiri izgubili. Povsem drug obraz pa so pokazali prejšnji konec tedna, ko so s 4:1 premagali Newcastle. Je pa zdaj Nottingham v nizu petih tekem brez zmage (remi in štirje porazi). Tottenham je na lestvici na petem mestu (30 točk oziroma sedem za vodilnim Liverpoolom), Nottingham pa na 16. (14 točk).

Arsenal, ki je v prejšnjem krogu s porazom proti tretji Aston Villi (0:1) izgubil prvo mesto na lestvici, zdaj kot drugouvrščeni v nedeljo gosti Brighton. Četrti Manchester City bo igral s Crystal Palacom.

