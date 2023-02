To so finalisti za nagrado The Best

Lionel Messi, Kylian Mbappe in Karim Benzema so finalisti za nagrado The Best.

Lionel Messi, Kylian Mbappe in Karim Benzema so finalisti za nagrado The Best. Foto: Guliver Image

Argentinec Lionel Messi in Francoza Karim Benzema ter Kylian Mbappe so finalisti za nagrado The Best, ki jo podeljuje Mednarodna nogometna zveza Fifa. Nesporni favorit je Messi, ki je z Argentino postal svetovni prvak. Zmagovalec bo znan 27. februarja v Parizu.

Fifa nagrado podeljuje za dosežke med 8. avgustom 2021 in 18. decembrom 2022. Pri izbiri sodelujejo selektorji in kapetani vseh reprezentanc na svetu, novinarji, ki pokrivajo nogomet, ter obiskovalci spletne strani Fifa.

Mednarodna zveza je danes objavila tudi tri nogometašice, ki se bodo potegovale za prestižno nagrado. To so Angležinja Beth Mead, Američanka Alex Morgan in Španka Alexia Putellas.

Bo Alexia Putellas prejela še eno nagrado? Foto: Guliverimage

V četrtek je Fifa objavila tudi imena trenerjev in trenerk za nagrado The Best. Pri moški so v končni izbor prišli Argentinec Lionel Scaloni, Italijan Carlo Ancelotti (Real Madrid) in Španec Pep Guardiola (Manchester City) med ženskami pa Sarina Wiegman, selektorica Anglije, Pia Sundhage, ki je na čelu brazilske reprezentance, in trenerka Lyona Sonia Bompastor.

Kandidati za naj vratarja so Yassine Bounou (Maroko/Sevilla), Thibaut Courtois (Belgija/Real Madrid) in Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa), kandidatke za naj vratarko pa Ann-Katrin Berger (Nemčija/Chelsea), Mary Earps (Anglija/Manchester United) in Christiane Endler (Čile/Lyon).