Je to edini igralec, ki je zavrnil ponudbo madridskega Reala?

Ob imenu Francesco Totti se pogosto pojavlja pridevnik zvest. Kar 25 let (od leta 1992 do 2017) je bil namreč zvest nogometnemu klubu Roma, kjer je po slovesu od aktivnega nogometa prevzel vlogo tehničnega direktorja.

Ni skrivnost, da so ga v svoje vrste snubili nogometni velikani, kot so Chelsea – Roman Abramović naj bi mu ponujal vse, kar si bo želel, Totti pa naj bi mu odvrnil, da je edina možnost, da ponudbo sprejme, to, da Abramović kupi Romo -, pa Milan, Barcelona in Mancester United.

41-letni Totti je v pogovoru z mediji po žrebu skupin za ligo prvakov mimogrede razkril, da je večkrat dobil tudi ponudbo Reala iz Madrida, a mu ni prišlo do živega.

Totti je proti Realu nazadnje igral marca 2016. Foto: Getty Images

Totti je tam zadnjič igral marca 2016, po tekmi pa se je srečal tudi s predsednikom kluba Florentinom Perezom.

"Perez me je prosil za dres in si zaželel, da nanj napišem prav posebno posvetilo, in sicer: Od edinega igralca, ki me je zavrnil," se je anekdote z zelenice spomnil Totti, očitno edini nogometaš, ki je zavrnil ponudbo kraljevega kluba.

Totti bo z igralci Rome kmalu spet obiskal Madrid. Roma in evropski prvak se bosta v novi sezoni lige prvakov pomerila že 19. septembra, Tottija pa zanima predvsem to, kako spremenjeni bodo beli baletniki brez prisotnosti Cristiana Ronalda.

Foto: Getty Images

Lani je Roma v ligi prvakov presegla vsa pričakovanja. V četrtfinalu so izločili Barcelono, klonili pa šele v polfinalu proti Liverpoolu.

Četrtkov žreb skupine lige prvakov jim je v skupini G namenil moskovski CSKA, kamor je poleti iz velenjskega Rudarja prestopil 19-letni slovenski nogometaš Jaka Bijol, in češko Viktorio iz Plzna.