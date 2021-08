Tim Matavž zapustil ZAE in se preselil bližje Evropi

Občasni slovenski reprezentant Tim Matavž, ki je v 39 nastopih v državnem dresu dosegel 11 zadetkov, je zamenjal nogometno okolje. V ZAE je v dresu bogatega kluba Al-Wahda na 20 tekmah dosegel 12 zadetkov, zaigral tudi v azijski ligi prvakov, zdaj pa se seli v Turčijo, kjer bo imel opravka z bolj zahtevnimi tekmeci. Kariero bo nadaljeval pri Bursasporju, s katerim je sklenil dveletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja.

Ailemize Hoş Geldin Tim Matavz 1️⃣8️⃣ - Welcome to Our Family#Geliyoruz 🐊 pic.twitter.com/LRkNx21gzr