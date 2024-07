"Vedno bom pripravljen vrniti, kar mi je bilo dano. In hvaležen sem za čas, ki sem ga preživel. Hvala, nogomet. In hvala vsem, ki ste me spremljali in mi pomagali na poti, da postanem boljši igralec in človek. Se vidimo kmalu," je zapisal Thiago Alcantara, ki je leta 2011 z Barcelono osvojil tudi ligo prvakov. Ob Liverpoolu, s katerim je zaigral v finalu lige prvakov, in Barceloni je Alcantara igral tudi za Bayern, s katerim je tudi osvojil ligo prvakov ter številne druge lovorike.

Thiago je kultni status v Münchnu dosegel tudi zaradi izreka takratnega Bayernovega trenerja Pepa Guardiole, ki je leta 2013 zahteval njegov nakup: "Thiago ali nič!" Bavarci so nato za vezista odšteli 25 milijonov evrov.