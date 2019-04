Tako navdušil pri Athleticu, da ni več le začasna rešitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener španskega nogometnega prvoligaša Athletica Bilbaa Gaizka Garitano se je z vodstvom kluba dogovoril za nadaljnje sodelovanje. Trener, ki je bil, potem ko je klub na začetku lanskega decembra odslovil Joseja Zigando, le začasna rešitev, je svoje delodajalce povsem navdušil in sprejel njihovo ponudbo, da pogodbo podaljša do leta 2020.

Ekipo Athletic Bilbao je prevzel, ko je bila na mestih, ki vodijo v drugo ligo, nato pa je v 16 tekmah zabeležil devet zmag in se prebil na osmo mesto prvenstvene razpredelnice. Baski, ki so poleg Barcelone in Real Madrida edino moštvo, ki ni nikoli izpadlo iz elitne konkurence, imajo zdaj celo možnost, da si v končnici prvenstva zagotovijo nastop v evropski ligi.

Gaizka Garitano je pred prevzemom glavnega trenerja deloval v mladinskem pogonu kluba, pred tem pa je že vodil ekipe Eibarja, Valladolida in Deportiva La Corune.