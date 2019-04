Valencia na derbiju kroga ugnala madridski Real

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Valencie so pred domačimi gledalci premagali madridski Real.

Nogometaši Valencie so pred domačimi gledalci premagali madridski Real. Foto: Reuters

Poslastica 30. kroga španskega prvenstva na Mestalli je pripadla nogometašem Valencie, ki so z 2:1 premagali Real Madrid. Ta zdaj za drugim Atleticom zaostaja pet točk, za vodilno Barcelono pa že 13. Na prvi tekmi dneva je Athletic Bilbao s 3:2 strl Levante.

V uvodni tekmi 30. kroga je Atletico Madrid s pomočjo Jana Oblaka, ki je zbral pet obramb, premagal Girono. Madridčani so z zadetkoma Diega Godina, ki ga je sodnik priznal po ogledu videoposnetka, in Antoina Griezmanna slavili z 2:0.

Precej bolj razburljivo je bilo v Villarrealu, kjer je Barcelona po 16. minutah vodila z 2:0. Gostitelji so v začetku drugega polčasa izenačili, po vstopu Lionela Messija v 61. minuti pa povedli najprej s 3:2, nato s 4:2. V zadnjih minutah je Villarreal zaigral z igralcem manj, kar so Katalonci izkoristili ter v sodnikovem podaljšku z zadetkoma Messija in Luisa Suareza iztržili točko.

Špansko prvenstvo, 30. krog:

Lestvica: