Zidane v vrata postavil sina in se skoraj opekel, Barcelona praktično že prvak

Špansko prvenstvo je praktično že odločeno. Barcelona ima namreč devet krogov pred koncem deset točk pred drugouvrščenim Atleticom. V soboto so Lionel Messi in soigralci z 2:0 premagali mestnega tekmeca Espanyol. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel prvi zvezdnik, ki je še deseto zaporedno sezono dosegel vsaj 40 zadetkov.

Jan Oblak je z Atleticom gostoval pri Alavesu in zanesljivo zmagal. Dosegli so štiri zadetke, Oblak pa je spet zaklenil svojo mrežo.

🔝👏 Leo #Messi reaches 40 goals for the 10th season in a row! 🐑

2009/10 ✅

2010/11 ✅

2011/12 ✅

2012/13 ✅

2013/14 ✅

2014/15 ✅

2015/16 ✅

2016/17 ✅

2017/18 ✅

2018/19 ✅ pic.twitter.com/BbKKnEQ7bJ