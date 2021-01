Svetovno klubsko prvenstvo ostalo brez oceanskega predstavnika

Nogometni klub Auckland iz Nove Zelandije je moral zaradi strogih ukrepov v domovini v boju s pandemijo novega koronavirusa odpovedati nastop na prihajajočem svetovnem klubskem prvenstvu, sta sporočila klub in Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Prvenstvo bo na sporedu od 1. do 11. februarja.

Razlog za odpoved so strogi karantenski predpisi na Novi Zelandiji. "Ker predpisi o izolaciji in karanteni novozelandskih oblasti niso pod nadzorom Fife, v zadnjih dneh kljub rednim pogovorom med Fifo, klubom, novozelandsko nogometno zvezo in nogometno zvezo Oceanije nismo našli ustrezne rešitve," so zapisali pri Fifi.

Auckland je krovna oceanska zveza določila kot udeleženca klubskega SP, potem ko zaradi pandemije niso mogli izpeljati tamkajšnje verzije lige prvakov.

Gostitelj, katarski Al-Duhail,tako ostaja brez nasprotnika v prvem krogu tekmovanja, ki bo na sporedu 1. februarja. Fifa je v izjavi sporočila, da tekmovalnega sistema kljub odpovedi ne bo spreminjala, ime novega udeleženca pa še ni znano.