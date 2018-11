Svetovni prvaki so želeli, da jim sodi Slovenec

Slovenski nogometni sodniki so bili v zadnjem času na precejšnjem udaru domače javnosti, nad njimi so se pritoževali predvsem pri Mariboru, a so v nogometnem svetu še vedno zelo cenjeni. To potrjuje tudi novica o tem, da so si svetovni prvaki Francozi zaželeli, da jim na torkovi tekmi proti Urugvaju sodijo slovenski sodniki.

Vloga glavnega sodnika bo v tekmi, ki je ponovitev četrtfinala letošnjega svetovnega prvenstva v Rusiji v Nižnem Novgorodu, kjer so z 2:0 zmagali Francozi, tako pripadla najboljšemu slovenskemu sodniku Damirju Skomini. Vlogi pomočnika bosta opravljala Jure Praprotnik in Robert Vukan, četrti sodnik pa bo Matej Jug.

Dvainštiridesetletni Skomina je v letošnjem letu sicer sodil tudi na svetovnem prvenstvu, na katerem je vlogo glavnega delivca pravice opravljal trikrat, enkrat tudi v osmini finala. V ligi prvakov je sodil na petih tekmah, enkrat v polfinalu, ob tem pa trikrat sodil še v ligi Europa.

Koprčan je 19. novembra 2013, torej pred natanko petimi leti, močno jezil Ukrajince. Foto: Reuters

Francozom je "pomagal" na svetovno prvenstvo 2014

Skomina je Francozom do zdaj sodil že štirikrat. Dvakrat so zmagali, enkrat remizirali in enkrat izgubili.

Sodil je tudi na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu proti Ukrajini novembra 2013, ko so Ukrajinci v Parizu branili prednost z 0:2, a nato izgubili z 0:3 in ostali brez nastopa na prvenstvu v Braziliji. Po tej tekmi so se Ukrajinci glasno pritoževali nad nekaterimi odločitvami Skomine, ki si je privoščil nekaj napak.

Svetovni prvaki bodo danes pogledovali proti Gelsenkirchnu

Svetovna prvakinja Francija si je v petek sicer privoščila prvi poraz po 15 tekmah neporaženosti, ko je v ligi narodov z 0:2 izgubila proti Nizozemski v Rotterdamu.

V skupini 1 A lige narodov, v kateri je ob Nizozemski še Nemčija, je že odigrala vse tekme. Je na prvem mestu, a lahko z njega zdrsne, če bo danes zvečer Nizozemska, ki gostuje v Gelsenkirchnu pri že odpisani Nemčiji, osvoji vsaj točko.