Šuker ni več predsednik HNS

Šukerja so odstavili na polovici mandata, potem ko so člani izvršnega odbora HNS zahtevali izredno skupščino zveze ter razpisali nove volitve za predsednika. Kustić je bil edini kandidat za predsednika HNS, medtem ko Šuker ni imel pravice do vnovične kandidature, ker ni dobil podpore v nobeni izmed županijskih nogometnih zvez, ki lahko predlagajo kandidate. Danes so izbrali tudi novo sestavo izvršnega odbora zveze.

Kustić je bil nogometaš v drugi in tretji hrvaški ligi. Njegov vzpon v HNS se je začel pred približno desetimi leti, ko je preko županijske nogometne zveze postal član izvršnega odbora HNS, nato izvršni direktor in praktično desna roka dosedanjega predsednika zveze. Na Hrvaškem ocenjujejo, da je Kustićevi karieri v zvezi odločilno pomagalo tudi članstvo v vladajoči hrvaški stranki HDZ.

Tudi Šuker je prevzel vodenje HNS ob podpori politike in najmočnejših ljudi hrvaškega nogometa leta 2012, ki so mu pred kratkim obrnili hrbet. Čeprav je v njegovem mandatu hrvaška reprezentanca dosegla svoj največji uspeh z osvojitvijo srebrne kolajne na mundialu v Rusiji leta 2018, Šuker nikoli ni bil priljubljen kot šef HNS. Najboljši strelec hrvaške nogometne reprezentance s 45 zadetki je tudi član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa).

