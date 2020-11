Strmoglavil z letalom, ostal brez noge in uspel v šovbiznisu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so minila natanko štiri leta od tragične letalske nesreče, v kateri je umrlo 71 potnikov, med njimi kar 50 nogometašev, trenerjev in članov osebja brazilskega nogometnega kluba Chapecoense. Nesrečo je preživelo šest ljudi, od tega trije nogometaši. Eden od njih je o letalski nesreči sanjal nekaj noči pred tragedijo. Vsak po svoje so se spopadali s travmo, ki so jo doživeli in preživeli. Kaj počnejo danes in kako se spominjajo tragedije?

Alan Luciano Rushel, Neto in Jakson Follmann so trije od šestih potnikov, ki so preživeli tragično letalsko nesrečo v Kolumbiji.

Z ekipo brazilskega nogometnega kluba Chapecoense so bili 28. novembra 2016 na poti v Medellin v Kolumbiji, na prvo tekmo finala južnoameriškega nogometnega pokala proti kolumbijskemu Atleticu Nacionalu, kar je bil največji uspeh ekipe, zato je bilo vzdušje na letalo temu primerno - optimistično in polno pričakovanj, so pozneje pripovedovali preživeli.

Letalo british aerospace 146 venezuelske letalske družbe Lamia je ob 22:15 po lokalnem času vzletelo z brazilskega letališča Guarulhos v Sao Paulu. Po postanku v Boliviji je pot nadaljevalo proti Medellinu in tu so šle stvari močno narobe.

Pilot letala je nekaj minut pred strmoglavljenjem kontroli poletov na letališču v Medellinu sporočil, da je letalu zmanjkalo goriva in da so ostali brez elektrike ter prosil za takojšen pristanek. Kontrolorka letov je odobrila pristanek na bližnji avtocesti, a to je bilo za letalo, ki je ostalo brez vseh štirih motorjev, predaleč.

Letalo se je zrušilo na gorato območje Cerro Gordu, le pet minut stran od letališča José María Córdova v Medellínu. Poznejša preiskava je pokazala, da je za nesrečo kriva malomarnost pilota oziroma letalske družbe, ki ni preverila količine goriva v letalskem rezervoarju.

Zanimivo je, da so z istim letalom, ki je strmoglavilo, le nekaj tednov prej v Brazilijo na kvalifikacijsko tekmo za SP 2018 potovali tudi Argentinci, vključno z zvezdnikom Lionelom Messijem. LaMia je bilo čartersko podjetje, registrirano v Boliviji, specializirano pa je bilo za prevoze nogometnih klubov iz Latinske Amerike.

Na letalu je bilo 77 ljudi, preživelo jih je samo šest. Trije nogometaši, dve stevardesi in brazilski novinar. Umrlo je 19 igralcev kluba Chapecoense, 24 spremljevalcev ekipe, 21 brazilskih novinarjev in sedem članov posadke iz Bolivije in Paragvaja.

Tragedija je pretresla tudi Diega Armanda Maradono, ki je na družbenih omrežjih svojcem pokojnih izrazil sožalje in zapisal, da je tudi sam postal navijač kluba Chapecoense.

Letalska nesreča je pomenila ogromen udarec za klub, saj je ostal skoraj brez vsega trenerskega in igralskega kadra. Kolumbijski klub Atlético Nacional, ki bi se z ekipo Chapecoense moral pomeriti v finalu južnoameriškega pokala, se je iz solidarnosti odpovedal trofeji in jo prepustil nasprotniku.

Ekipi so takrat na pomoč priskočili številni klubi in ljubitelji nogometa. Klubi s posojo svojih igralcev, ljubitelji nogometa pa s finančnimi prispevki. Klub je lani izpadel iz prve brazilske lige, v drugi pa trenutno zaseda vodilni položaj. Moštvo je tudi regionalni prvak zvezne države Santa Catarina.

Trije preživeli nogometaši

Nesrečo so preživeli trije nogometaši, takrat 31-letni branilec Neto, 27-letni branilec Alan Luciano Rushel in najmlajši med njimi, 24-letni rezervni vratar Jakson Ragnar Follmann, ki jo je v nesreči odnesel najslabše.

Preživeli igralci moštva Chapecoense Jackson Follmann, Alan Ruschel, Neto in novinar Rafael Henzel januarja 2017 pred prijateljsko tekmo med Brazilijo in Kolumbijo. Foto: Reuters

Zaradi hudih poškodb so mu amputirali spodnji del desne noge. Pozneje je v šali dejal, da je zdravnikom, ko so mu sporočili, kakšno je stanje, dejal, da bi raje ostal brez leve noge. Bolj kot svojo izgubo je obžaloval izgubo soigralcev. Z njihovo smrtjo so številne družine ostale brez očetov, možev, sinov, je povedal v videointervjuju za spletno stran Players Tribune.

Ob bolniški postelji ga je vseskozi bodrilo njegovo dekle Andrea, s katero sta se poročila leto po nesreči in sta danes starša prisrčnega dečka Joaquima.

Follmann je seveda čez noč moral pozabiti na svojo nogometno kariero. Hitro se je spomnil, da obvlada tudi kitaro in nekaj malega zna prepevati, tako da se je lotil glasbene kariere. Lani je celo zmagal na priljubljenem televizijskem šovu Popstars.

Pri hoji si pomaga s protezo, ki jo uporablja tudi kot pripomoček za različna opravila, kar lahko vidite na njegovem Instagramovem profilu, deluje tudi kot motivacijski govorec in sanja o tem, da bi nekoč nastopil na paralimpijskih igrah.

Najprej je razmišljal, da bi vztrajal v nogometu, a med športniki invalidi, potem pa se je zaradi slabše gibljivega gležnja na levi nogi odločil, da se bo lotil plavanja.

V pogovoru za spletno stran paralimpijskega komiteja je poudaril, da se zaveda svoje vloge vzornika in dejal, da z eno nogo lahko pride dlje, kot je z dvema. "Amputacija mi je vzela samo nogo, ničesar drugega. Še vedno počnem marsikaj, vsakodnevno si zadajam izzive in opažam, da so prepreke samo v naših glavah."

Follmann ima Instagramu več kot 730 tisoč sledilcev, dodatnih 82 tisoč ga spremlja na Facebooku.

Edini med preživelo trojico, ki se še vedno ukvarja z nogometom, je Alan Luciano Rushel. V času tragedije je za Chapecoense igral kot posojen igralec ekipe Internacional, danes pa spet igra za Chapecoense.

Rushel je bil prvi od preživelih potnikov, ki so ga 28. novembra 2016 prepeljali v bolnišnico. Razen težav s hrbtenico, ki so jih zdravniki odpravili z operacijo, drugih ni imel.

Pozneje je razkril, da je nesrečo preživel zato, ker mu je Follmann predlagal, naj zamenja sedež. Rushel je tako prisedel k Follmannu, eden od novinarjev pa se je presedel v zadnji del letala, kjer so sedeli predstavniki medijev.

"Samo Bog lahko pojasni, zakaj sem nesrečo preživel. Dal mi je novo priložnost," je prepričan Rushel.

Prvo tekmo je odigral 7. avgusta 2017, 252 dni po nesreči. Na pokalu Joan Gamper je odigral 35 minut, že s svojim prihodom na stadion pa je bil deležen gromkega aplavza. Tekme sta se udeležila tudi preživela soigralca. Rushel še vedno igra za klub in je danes kapetan.

Čisto zadnji preživeli, ki so ga rešili iz letala, je bil Neto, takrat 31-letni branilec, ki je pred prihodom v Chapecoense igral za sloviti Santos, a tam bolj kot ne grel klop za rezervne igralce. Pri Chapecoenseju je bilo drugače. Bil je eden od stebrov obrambe. Na 23 tekmah lige je zadel tri gole, enega od njih prav za zmago 3:1 proti nekdanjemu klubu Santos in to pred domačimi navijači.

O letalski nesreči (ki jo je tudi v sanjah preživel) je sanjal že nekaj dni prej in o tem pripovedoval svoji ženi. Pred vkrcanjem na letalo jo je prosil, naj moli, da se mu nič ne bi zgodilo.

V strmoglavljenju letala si je poškodoval kolena in hrbet, imel je rane po vsem telesu, poškodoval si je tudi nos. Kot je pripovedoval v pogovoru za Players Tribune, so ga našli šele po dolgih osmih urah po nesreči. Eden od policistov, ki je z žepno svetilko prečesaval gozd, je zaslišal njegove klice na pomoč.

Kljub poškodbam je tudi po nesreči vztrajal pri nogometu. Žal ne prav dolgo. Decembra lani je sklenil igralsko kariero, a ohranil svojo zvestobo klubu Chapecoense, kjer je zaposlen kot nadzornik.