Strelske vaje vodilnega Reala

Vodilni Real Madrid je v 6. krogu španskega prvenstva zanesljivo odpravil Mallorco (6:1) in se vrnil na prvo mesto, tri zadetke je prispeval Marco Asensio. Beli balet ima dve točki prednosti pred Atleticom Jana Oblaka. Nogometaši Seville so s 3:1 ugnali Valencio in skočili na tretje mesto razpredelnice. Villarreal je po štirih remijih le prišel do zmage. Neprepričljiva Barcelona, ki je v ponedeljek s skrajnimi močmi prišla do domače točke proti Granadi (1:1), pa bo v četrtek zvečer igrala na gostovanju v Cadizu.