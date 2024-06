Številni navijači so se v München na Uefa Euro 2024 odpravili z vlakom

Foto: Miško Kranjec / Slovenske železnice

Že zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je tako 350 potnikov odpravilo na razprodan posebni navijaški vlak, ki so ga organizirale Slovenske železnice. Navdušenje nad potovanjem z vlakom, ki ima v svoji sestavi tudi restavracijski vagon, je bilo izjemno. Pred odhodom vlaka so potniki prejeli tudi navijaške rekvizite I feel Slovenija, tako je vzdušje na vlaku postalo še bolj barvito in glasno.

Prva mesta na izrednem vlaku so bila v hipu razprodana. Slovenskim železnicam se je uspelo z avstrijskimi in nemškimi železnicami dogovoriti in dobiti dovoljenje, da so izredno dodali v sestavo vlaka še dodatni šesti vagon za potnike in tako ponudili še nekaj dodatnih mest. Da je vlak prava izbira, ne samo zato, ker je to ena okolju najbolj prijaznih in varnih oblik potovanja, najbolje dokazujejo fotoutrinki, ujeti ob odhodu vlaka iz Ljubljane. Potovanje z vlakom omogoča odličen izkoristek časa že na poti do cilja, s sproščenim druženjem in zabavo.

Naročnik oglasnega sporočila je SŽ, D.O.O.