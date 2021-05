Stanković na čelu Crvene zvezde do 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je danes podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom do leta 2024, so za agencijo Tanjug potrdili v taboru Zvezde.